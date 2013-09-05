Трудовую миграцию нужно направить в законное русло – Шаронов

"Большое интервью": Андрей Шаронов – о приватизации городского имущества

Задача правительства Москвы – бороться с незаконной трудовой миграцией, вгонять ее в законное русло. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

По его словам, в столице сейчас трудятся около 1 миллиона мигрантов, еще 1,5 миллиона работают в Подмосковье.

Он отметил, что федеральные власти, в чьем ведении находится миграционная политика, активно борются с этой проблемой. "Для экономического блока это очень важно с точки зрения конкурентоспособности легальных предприятий", – сказал Андрей Шаронов.

Кроме того, и.о. заммэра подчеркнул, что волнение вызывает ситуация, которая складывается с самими мигрантами. "Она страшна с точки зрения противоправного поведения людей, которые живут где-то в подвалах, как в гетто, не пользуются ни правовой защитой, ни медицинской помощью, не могут обучать детей", – сообщил он.

Андрей Шаронов отметил, что в отношении трудовой миграции существует еще много проблем, много нарушений, за которыми и город и федеральные власти "до конца не уследили".