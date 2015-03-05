Город запустит проект "Кино с акцентом" для повышения толерантности москвичей

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В столице запускается новый проект "Кино с акцентом", который направлен на укрепление толерантности среди горожан. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе департамента межрегионального сотрудничества.

Зрителям предложат бесплатно посмотреть советские фильмы, такие как "Время счастливых находок" по мотивам рассказов Фазиля Искандера, европейское кино о национальных трагедиях, например, итальянскую картину "Гнездо жаворонка" о геноциде армян, а также малоизвестные фильмы режиссеров стран СНГ. Первый показ пройдет 14 марта в Московском доме национальностей. Если проект будет пользоваться популярностью, то фильмы "с акцентом" покажут и в городских кинотеатрах.

"Мы запустим первый показ в Московском доме национальностей и посмотрим, какое количество зрителей на него придет", - рассказали в пресс-службе департамента. Фильмы будут показывать бесплатно каждый месяц. Если проект будет пользоваться популярностью, то ведомство предложит городским кинотеатрам присоединиться к программе. Показы будут рекламировать в городских СМИ, кроме того, плакаты с приглашением на сеансы повесят на афишном стенде дома национальностей.

Проект запускается совместно с Российским конгрессом народов Кавказа (РКНК). Как пояснила M24.ru руководитель пресс-службы РКНК Ася Исраилова, фильмы для показов смогут выбрать сами зрители. "Сейчас мы проводим голосование по первому показу на странице конгресса в социальной сети "Вконтакте". Сеанс состоится в субботу 14 марта", - рассказала она.

Зрители могут выбирать между документальным фильмом 2014 года "Камбак" о тюрках-кочевниках, итальянской картиной "Гнездо жаворонка" (2007) о геноциде армян в Османской империи и советскими художественными фильмами "Когда отзовется эхо" (1989) о возвращении чеченской семьи после депортации на родную землю, а также "Время счастливых находок" (1969) по мотивам рассказов Фазиля Искандера.

"В будущем мы также планируем предлагать зрителям выбор между советской классикой, такой как "Свинарка и пастух" или "Мимино", документальными фильмами и малоизвестными картинами режиссеров стран СНГ", - заявила Исмаилова. После показа фильмов зрители могут остаться, чтобы обсудить увиденное, поделиться впечатлениями или принять участие в дискуссии о современных проблемах в межнациональных отношениях.

Как пояснила M24.ru арт-директор кинотеатра "Звезда" в Басманном районе, входящего в сеть "Москино", Виктория Аксенова, у городских залов есть собственные фонды с интересными фильмами, которые могли бы стать частью проекта. "У нас есть цикл документальных фильмов о различных уголках России и обычаях народов нашей страны. Кроме того, мы проводили фестиваль "Нестоличное кино", где показывали фильмы режиссеров Таджикистана, Казахстана и так далее. Эти картины тоже могли бы стать частью программы", - отметила она.

Кинопоказы в Москве уже используют для адаптации мигрантов. Летом 2013 года для приезжих организовали первые бесплатные показы кино в парке "Красная Пресня" и саду имени Баумана. Затем в марте 2014 года свою кинопрограмму для иностранцев решили представить центры адаптации мигрантов. Московские власти уделяют внимание вопросам межнационального согласия в городе. В частности, в августе 2014 года было выпущено постановление столичного правительства, закрепляющее за префектурами и управами обязанность следить за обстановкой в районах, развивать изучение языков и культуры народов России, а также осуществлять профилактику межэтнических конфликтов. А в октябре во всех городских округах заработали площадки по решению межнациональных конфликтов.



Ответственный секретарь Общественно-консультативного совета при столичном управлении ФМС Юрий Московский полагает, что показы кино с "акцентом" будут пользоваться популярностью. "И даже хорошо, что там будут предлагать не самые известные фильмы, это интереснее того, что мы каждый день видим по телевизору. К тому же, не самый популярный фильм не всегда значит "не интересный", просто его продвижением у нас не занимались, - отметил эксперт. - Я бы пошел еще дальше и приглашал на эти показы не просто зрителей с улицы, а школьников и студентов. И программу можно было бы формировать специально для них".

Кроме того, подобные показы могли бы служить адаптации мигрантов, работающих в столице. "Эти фильмы могли бы быть им интересны, к тому же их покажут бесплатно, что немаловажно для иностранцев", - добавил эксперт.

Президент международного альянса "Трудовая миграция" Николай Курдюмов считает правильной инициативу столичного правительства. "Вот, например, сейчас я обращаю внимание, что по телевизору чаще показывают украинские фильмы, это, на мой взгляд, полезно. Нужно, чтобы люди не забывали о временах, когда народы соседствующих с Россией стран были едины", - отметил эксперт.

У мигрантов, по словам Курдюмова, не так много времени, чтобы ходить в кино. Однако Московский дом национальностей наиболее удачная площадка, чтобы привлечь иностранцев к просмотру картин. "О сеансах им могли бы сообщать представители диаспор", - добавил Курдюмов.

Дарья Миронова