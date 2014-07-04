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Московский зоопарк объявил набор волонтеров. Добровольцы могут попробовать себя в роли смотрителя зоопарка, помощника куратора выставки "Как построить зоопарк?", помощника садовника и гида, сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Для волонтеров предусмотрены различные награды в зависимости от количества отработанного времени. Так, доброволец может получить комплект формы, возможность бесплатно провести двух друзей несколько раз в месяц, пройти практику и получить справку или рекомендацию.

Кроме того, волонтеры смогут бесплатно посетить выставку "Как построить зоопарк?", а также лекции, экскурсии и семинары.

По итогам года будет выбран самый активный волонтер.

Заявки на собеседование принимаются по электронной почте volonter@moscowzoo.ru.