Миграционный центр в Новой Москве заработает в круглосуточном режиме

Миграционный центр в Сахарове может перейти на круглосуточный режим

Миграционный центр в Сахарово заработает в круглосуточном режиме, сообщила начальник УФМС по Москве Ольга Кириллова.

По ее словам, центр не успевает за сутки принять всех обратившихся мигрантов. В связи с этим каждый день открываются новые окна. "За такой короткий период работы центра пока не удалось навести порядок в полном объеме. Очередь – главная проблема. На прошлой неделе мы рассматривали вопрос работы центра в круглосуточном режиме", – сказала Кириллова.

Начальник УФМС добавила, что пропускная способность центра – 1,5-2 тысячи человек в сутки вместо положенных трех тысяч.

Напомним, выдача патентов в многофункциональном миграционном центре в Новой Москве началась с 28 января.

В центре обслуживания трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

В течение этого года завершится строительство капитальных зданий, что позволит обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

Предполагается, что ММЦ заработает на полную мощность уже в середине этого года. В столичном парламенте отметили, что дополнительных точек тестирования в "старой" Москве открываться не будет. При этом миграционный центр в Царицыне будет закрыт в максимально быстрые сроки.

На данный момент ежедневно полный комплект документов в центр для мигрантов в Сахарово предоставляют более тысячи человек. При этом медицинское обслуживание получают около 200 человек в день.