Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января 2014, 17:23

Работа

Россиянам предлагают выдавать заработную плату четыре раза в месяц

Заработную плату россиянам будут выдавать четыре раза в месяц

Депутаты Госдумы предложили выплачивать заработную плату россиянам четыре раза в месяц. Авторы законопроекта разработали его с учетом мнения профсоюзов.

Как сообщает телеканал "Москва 24", документ призван сократить долги работодателей перед своими сотрудниками. Ведь только в 2011 году задолженность организаций по зарплате составила более 2 миллионов рублей.

Как ожидается, Госдума рассмотрит проект в первые рабочие дни января. Сейчас получку в России, как правило, дают два раза в месяц.

Сайты по теме


работа зарплата Госдума деньги депутаты

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика