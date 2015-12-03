За неуплату налогов россиян предлагают наказывать исправительными работами

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Не работающих граждан, которые тратят в год больше миллиона рублей, предлагается наказывать исправительными работами. Соответствующий законопроект скоро поступит в заксобрание Санкт-Петербурга, а потом и в Госдуму.

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, токарь Валерий Трапезников рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", сколько россиян по официальным данным не платят налоги.

"По словам Голодец, у нас около 15-17 миллионов граждан, которые не платят налоги в бюджетные фонды, а потом потребуют выплаты пенсии. При этом они пользуются всеми социальными льготами: "скорой помощью", операциями и т.д. Но сажать за тунеядство – это абсурд. У нас и нет столько мест (в тюрьмах – ред.). Но проблема есть, ее нужно обсуждать", – сказал он.

По словам парламентария, в некоторых регионах бюджет недополучает по несколько миллиардов. "Бюджет у нас очень дефицитный. В некоторых регионах казна недополучает по 5 миллиардов рублей. Но у нас сравнительно мягкое законодательство. На Западе за неуплату налогов очень серьезно наказывают", – добавил Трапезников.

Сейчас, согласно Уголовному кодексу, уклонение от уплаты налогов с организации наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за три года. Однако ему может грозить и лишение свободы на срок до двух лет.

Если же преступление совершено группой лиц или в особо крупном размере, то виновных ждет лишение свободы до 6 лет.

Как пишут "Известия", согласно законопроекту, безработным россиянам, которые совершают дорогие покупки, будут назначать исправительные работы на срок от 3 месяцев до 3 лет. Следить за расходами будут налоговые органы. Этот законопроект разработал депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин.

Ранее СМИ сообщали, что Федеральная налоговая инспекция не будет контролировать расходы граждан и доначислять налог в случае несоответствия между расходами и доходами. В документе ФНС говорится, что контролировать расходы граждан и доначисления налога на доходы физлиц по расходам, превышающих задекларированные доходы, необходимо из принципа добросовестности налогоплательщика. Налоговым инспекторам придется самостоятельно доказывать возможные факты получения физлицом доходов, подлежащих налогообложению, которые не были задекларированы и явились источником расходов.

Напомним, в ноябре Сергей Собянин подписал закон, снижающий с 2016 года ставки по налогу на имущество организаций, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость. Соответствующие поправки внесены в столичный закон "О налоге на имущество организаций".

Также принято решение с 1 января 2016 года взимать налог по кадастровой стоимости со всех нежилых зданий площадью свыше 1 тысячи квадратных метров в случае их использования для коммерческих целей. Сейчас налог взимается со зданий площадью свыше двух тысяч квадратных метров.