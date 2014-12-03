По московским меркам: СИЗО времен Емельяна Пугачева

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку, можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Известно ли вам, какое пенитенциарное учреждение в российской столице отличается самыми внушительными размерами? Это следственный изолятор №2, известный как "Бутырка". СИЗО, расположенный на улице Новослободской, состоит из 20 трехэтажных корпусов и 434 камер, в которых может одновременно находиться до 3 500 заключенных.

История этого следственного изолятора началась несколько веков назад. Во времена Екатерины II здесь, рядом с казармами Бутырского гусарского полка, находился деревянный острог. С согласия императрицы острог было решено заменить на тюремный замок с четырьмя башнями. В одной из башен в свое время ждал казни Емельян Пугачев. Во второй половине XIX века в "Бутырке" функционировали мастерские по столярному, сапожному, портняжному делу и даже по изготовлению венских стульев. Позже здесь стали содержать политических заключенных. В свое время в Бутырской тюрьме "побывали" многие известные люди страны: Феликс Дзержинский, Владимир Маяковский, Александр Солженицын. На период Великой Отечественной войны "Бутырка" была переоборудована для работы на нужды фронта.

На сегодняшний день здание СИЗО является памятником истории и архитектуры, подлежащим охране государства. Заключенные "Бутырки" сейчас имеют возможность работать в хозблоке, печь хлеб, разносить еду и получать зарплату. На нее, в свою очередь, они могут, к примеру, заказать себе комплексные обеды в ресторане или посетить стоматологический кабинет. Часть медицинских услуг, как общие анализы и проверка работы сердца, предоставляется учреждением.

Крупнейшая тюрьма в мире располагается в Чикаго. Она представляет собой 27-этажный небоскреб треугольной формы прямо в центре города. На крыше здания есть место для прогулок, там же находится баскетбольная площадка. Внешне эта тюрьма вовсе не похожа на каземат, однако является хорошо защищенным зданием. По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ, в следующем году в Санкт-Петербурге будет завершено строительство самого большого в мире следственного изолятора, рассчитанного на четыре тысячи человек.