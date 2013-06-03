Московских дворников обяжут иметь водительские права

ИТАР-ТАСС

Со следующего года две трети московских дворников должны будут иметь водительские права. Как рассказал M24.ru начальник отдела информации департамента труда и занятости Алексей Петров, наличие прав будет одним из главных требований к иностранцам – сотрудникам сферы ЖКХ, приезжающим в Москву по квотам. "Нам уже не нужны дворники с лопатой. Москва развивается и нуждается в операторах уборочной техники. Будет перераспределение квот – больше выдадут на мигрантов-водителей и меньше на дворников", - отметил Петров.

На сегодняшний день в Москве по квотам работает 120 тысяч мигрантов из стран СНГ. Напомним, только для центра города планируется закупить 4,5 тысяч единиц мелкой уборочной техники – "вакуумных пылесосов". Для них понадобятся операторы.

Между тем, как пояснил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов, дворникам, работающим на снегоуборочной технике, нужны не обычное водительское удостоверение категории В, а права тракториста-машиниста. В Москве на них нужно сдавать в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ). До этого необходимо пройти курсы при колледжах или училищах. Учеба стоит в среднем 9 – 10 тысяч рублей и занимает 1,5 месяца. Правда, чтобы записаться на такие курсы в Москве, нужна постоянная регистрация в столице и диплом об окончании среднего образования, полученный в России или СНГ. Впрочем, в интернете можно найти множество объявлений о покупке таких прав за 10-11 тысяч рублей.

Между тем, по словам Каримова, многие мигранты получают права у себя на родине, в Москве они тоже действуют. "Проблема в том, что сейчас многие работают нелегально как на уборочной технике, так и на строительной, в том числе на экскаваторах. На 120 тысяч легальных мигрантов приходится 1,5 миллиона нелегальных", - отметил Каримов.

Как пояснил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, гастарбайтеры - операторы снегоуборочной техники - обычно не нарушают правил дорожного движения. Однако на улицах с интенсивным движением, а особенно во дворах такая техника создает пробки. По мнению эксперта, механизированная уборка должна проходить ночью, чтобы не мешать движению машин во дворах, где и без этого проблема с парковкой. "А днем дворы должны убирать обычные дворники", - уверен Травин.

Напомним, московские власти надеются, что на место дворников-мигрантов в ближайшие годы придут россияне, преимущественно из Центрального федерального округа. В 2012 году в 16 регионах страны состоялись выездные ярмарки вакансий, куда приезжали более 100 работодателей в том числе из сферы ЖКХ, сообщал глава департамента труда и занятости Москвы Александр Кириллин. Напомним, в течение 2,5 лет во всех районах города появятся филиалы ГБУ "Жилищник", которые будут заниматься одновременно управлением многоквартирными домами и содержанием дворовых территорий. Они будут набирать на работу граждан России и платить им в среднем 33,8 тысяч рублей. При этом для работников ЖКХ, трудящихся вахтовым методом, будут создавать специальные гостиницы, в том числе в центре Москвы.

Марина Курганская