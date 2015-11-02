Внешность влияет на размер зарплаты – исследование

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Внешность влияет на уровень доходов. К такому выводу пришли австралийские специалисты, предложившие кадровикам оценить фотографии разных людей с точки зрения привлекательности и благонадежности.

Также опрошенные должны были назначить виртуальным соискателям подходящие зарплаты. Оказалось, что более привлекательным и солидным людям менеджеры готовы платить больше даже без проведения собеседования.

Бизнес-психолог Дарья Понтюх рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", насколько внешность важна при устройстве на работу.

"Очень важно работать над своей внешностью. Здесь речь идет не о каких-то брендовых вещах, а о том, чтобы человек чувствовал себя уверенно. Человек должен знать, что он прекрасно выглядит, здоров, прилично одет, в хорошей форме. Тогда у человека появляется чувство уверенности, от него "пахнет" успехом.

Главное – как человек себя ощущает. Например, в Германии люди свободны, ведь им совершенно не важно, за сколько у них куплены туфли. Если он ощущает себя счастливым и уверенным в себе, все вокруг понимают это.

Харизма – это чувство уверенности и умение транслировать ее окружающим. Это, безусловно, можно воспитывать в себе. Не обязательно уметь говорить перед большой аудиторией, можно начать выступать перед двумя-тремя людьми", – пояснила она.

Ранее m24.ru сообщало, что после окончания вуза самая высокая зарплата ожидает программистов. Уже в первый год работы им могут предложить около 44 тысяч рублей в месяц. Также выгодно учиться на юриста или банковского служащего. В первый год работы московские компании готовы предложить начинающим юристам около 38 тысяч рублей, а специалистам в области продаж, банковской деятельности и маркетинга в сфере рекламы и пиара – 35 тысяч рублей в месяц.

При этом через три года работы средняя зарплата программистов вырастает до 86 тысяч рублей, а у сотрудников банковской сферы, маркетинга и инвестиций – 60-69 тысяч рублей.