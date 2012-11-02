Лучших юристов наградят в профессиональный праздник

Фото: alrf.ru

3 декабря в Москве вручат премию "Юрист года-2012". Ежегодно "Ассоциация юристов России" отмечает самых достойных представителей профессии премиями за защиту прав и законных интересов граждан, укрепление законности и правопорядка, а также за развитие правовой науки.

В этом году, кроме традиционных номинаций, премию вручат "За вклад в развитие гражданского общества". Лауреаты в этой номинации получат награду за юридическое сопровождение выборов Президента РФ, сообщается на сайте АЮР.

Также на церемонии вручат медаль имени О.Е. Кутафина и премию имени В.А. Туманова.

В торжествах примут участие представители исполнительной, законодательной и судебной власти.

3 декабря российские юристы отмечают профессиональный праздник – День юриста. Он был учрежден в 2008 году.