Власти организовали "горячую линию" для уволенных чиновников

Фото: ТАСС

Столичные власти организовали "горячую линию" для чиновников, попавших под сокращение. Уволенных работников проконсультируют по вопросам трудоустройства и окажут им психологическую помощь, сообщает Агентство "Москва".

Номер "горячей линии" – 8-495-539-57-57. Она работает с 10.00 до 21.00 без выходных. Кроме того, чиновники могут задать вопрос, заполнив специальную форму на сайте центра "Содействие".

В центре "Содействие" работают более 20 высококвалифицированных карьерных консультантов, которые готовы помочь каждому обратившемуся найти хорошую работу.

Напомним, 20 марта Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому численность госслужащих и сотрудников органов исполнительной власти столицы сократится на 30 процентов. И тогда же мэр сообщил, что помощь в трудоустройстве им окажет центр "Содействие".

Центр "Содействие" открылся в конце ноября 2014 года. Изначально он был предназначен для помощи в устройстве на работу врачам и медицинскому персоналу. В базе организации более 18 тысяч медицинских вакансий.

Сотрудники центра оказывают также психологическую и юридическую помощь, учат составлять резюме и проходить собеседования, отправляют медиков на курсы переквалификации. В феврале центр разослал медработникам около тысячи SMS-сообщений с вакансиями. Кроме того, более 130 сокращенных медработников уже прошли обучение на тренингах в "Содействии".

Департамент труда и занятости населения сейчас предоставляет безработным возможности для переобучения. При желании чиновники смогут бесплатно научиться бухгалтерскому учету, информационным технологиям, управлению торговлей, а также повысить свою квалификацию. Обучение может занять как неделю, так и месяц.

Председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина считает, что многим чиновникам придется перепрофилироваться. "Многие из этих людей привыкли именно к аппаратной работе, и для того, чтобы перейти на работу на предприятия или в коммерческие структуры, им нужно будет несколько изменить подход к работе. Обучение в центре "Содействие" им поможет", – сказала она.

Юрий Вировец, президент HeadHunter, считает, что ситуация на рынке труда сегодня оставляет желать лучшего. "Некоторым действительно придется переучиваться и идти, к примеру, в сферу обслуживания – туда, где всегда требуются работники", - добавил он.

Президент компании SuperJob Алексей Захаров, в свою очередь, уверен, что если чиновник – хороший профессионал, то легко найдет работу. По словам эксперта, соискателя позовут именно в ту сферу, где он компетентен, будь то транспорт, экономика или образование. "Сейчас, чтобы получить хорошую работу, надо иметь уровень квалификации выше среднего, и это касается любой области", – добавил он.