Про карьеру: директор Центра развития карьеры НИУ ВШЭ о том, как писать резюме

Во вторник, 2 декабря, директор Центра развития карьеры НИУ ВШЭ Ольга Борисова проведет мастер-класс по написанию резюме. Слушателей познакомят с принципами функционирования рынка труда, топовыми работодателями и техниками поиска работы. Ольга Борисова также расскажет о том, как правильно написать сопроводительное письмо, чтобы привлечь внимание к своим сильным качествам.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 16.40.