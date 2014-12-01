Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря 2014, 16:26

Экономика

Про карьеру: директор Центра развития карьеры НИУ ВШЭ о том, как писать резюме

Фото: ТАСС/Рюмин Александр

Во вторник, 2 декабря, директор Центра развития карьеры НИУ ВШЭ Ольга Борисова проведет мастер-класс по написанию резюме. Слушателей познакомят с принципами функционирования рынка труда, топовыми работодателями и техниками поиска работы. Ольга Борисова также расскажет о том, как правильно написать сопроводительное письмо, чтобы привлечь внимание к своим сильным качествам.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 16.40.

  • Когда: 2 декабря
  • Кто: Ольга Борисова
  • Что: мастер-класс по написанию качественного резюме
  • Кому смотреть: студентам последнего курса и всем, кто в поисках работы

Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
работа трудоустройство мастер-классы прямые трансляции Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru резюме техники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика