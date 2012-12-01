Средняя зарплата москвичей превысила 45 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Средняя месячная зарплата москвичей за десять месяцев 2012 года выросла на 11,4 процента и составила 45,6 тысячи рублей. Это в 1,8 раза выше, чем в среднем по России.

С учетом инфляции реальный рост зарплаты москвичей составил 5,6 процента, сообщает столичный департамент экономической политики и развития. При этом среднедушевые доходы в Москве - одни из самых высоких в стране, они достигают 41,4 тысячи рублей.

Средний размер месячных пенсий вырос на 11 процентов и достиг 9870,38 рубля, социальные доплаты к этой пенсии для москвичей составляют в среднем 4200 рублей.

Численность постоянного населения Москвы превысила 11,9 миллиона человек. Естественный прирост населения превысил уровень прошлого года на 58 процентов и составил 13,2 тысячи человек.

На соцподдержку москвичей из городского бюджета за десять месяцев направлено 253,4 миллиарда рублей. В частности, на поддержку старшего поколения выделено 183,2 миллиарда рублей, а на поддержку семей с детьми - 31,5 миллиарда рублей.