МРОТ увеличился на 21 процент

МРОТ увеличился до 7,5 тысячи рублей

С первого июля минимальный размер оплаты труда повысился почти на 21 процент – до 7,5 тысячи рублей. Работодатели по всей России не смогут платить сотрудникам меньше этой суммы при условии, что месяц работником отработан полностью, а трудовые обязанности выполнены.

Изменение затронет около миллиона работников. Из них 87 процентов трудятся в государственных и муниципальных учреждениях, а остальные – в негосударственной сфере. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"Правительство начало решать проблему несоответствия МРОТ и прожиточного минимума. Достичь этого важного стандарта пока не удается, но шаги в этом направлении делаются. По этой причине увеличение МРОТ сразу на 20 процентов очень хорошее достижение", – объяснил Сафонов.

По словам эксперта, большинство сотрудников, получающих маленькую заработную плату, трудятся в бюджетных организациях. В Москве доходы бюджетников зависят еще и от минимального регионального размера заработной платы, а вот в других субъектах России ситуация складывается совершенно другим образом.

МРОТ повысился почти на 1300 рублей

Повышение МРОТ приведет не только к увеличению доходов населения, но и к росту отчислений подоходного налога (НДФЛ) и страховых взносов.

Способствует увеличение МРОТ и повышению расходов на выплату декретных и больничных пособий. Такие выплаты рассчитываются на основе МРОТ, если за два года до страхового случая у человека не было заработка или он был меньше МРОТ. Если же страховой стаж сотрудника меньше шести месяцев, его больничное либо декретное пособие за полный месяц не может превышать МРОТ.

Прожиточный минимум россиян в первом квартале текущего года был увеличен на 324 рубля – до 9776 рублей. Согласно постановлению прожиточный минимум на душу населения устанавливается в размере 9776 рублей, для трудоспособного населения – 10 524 рубля, пенсионеров – 8025 рублей, детей – 9677 рублей.