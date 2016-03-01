Сервисы вызова такси пытаются свести к нулю время простоя водителей

Автомобилисты обвиняют сервисы такси в игнорировании законов

Федерация автомобилистов России обвиняет Uber, Gett и "Яндекс.Такси" в игнорировании российских законов и чрезмерной эксплуатации водителей. По данным Федерации, почти 85 процентов московских таксистов вынуждены работать сверх нормы и находиться на линии по 16-18 часов в день.

Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал руководитель сервиса "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

"Многие не совсем понимают сути сервисов, о которых идет речь. Мы стараемся снизить себестоимость поездки за счет распределения заказа на ближайшую машину. То есть только большое количество заказов у агрегатора позволяет получить любому водителю в Москве заказ рядом", – пояснил Худавердян.

С каждого заказа, полученного через такие сервисы, как Uber, Gett и "Яндекс.Такси", водители платят компаниям проценты, при этом низкие тарифы на поездки, которые устанавливают конкурирующие между собой агрегаторы, не соотносятся с ежедневными расходами водителей такси на аренду машины и бензин. Такие данные приводит Федерация автомобилистов России.

По словам Худавердяна, одной из основных задач сервисов является попытка свести к нулю время простоя водителя. Тот рабочий день, который есть у таксиста, он полностью тратит на работу, а не на ожидание заказа.

"Мы очень тщательно мониторим переработки и большинство водителей работают абсолютно стандартные смены. В среднем, наши работники зарабатывают от 60 до 90 тысяч рублей", – добавил Худавердян.

Ранее m24.ru сообщало, что для онлайн-агрегаторов такси могут ввести ответственность за некачественные услуги таксистов. Соответствующий проект поправок в закон о такси разработали в Минтрансе.

По словам президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова, сейчас работа агрегаторов никак не регулируется. В 2011 году, когда принимался закон, их просто не существовало. В законопроекте Минтранса впервые дается формулировка, что такое диспетчерские службы.