Программа сноса пятиэтажек в трех столичных округах завершится до конца года

Пятиэтажки в Восточном, Северо-Западном и Юго-Западном округах, подпадающие под программу сноса, разберут до конца 2017 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, всего в городе осталось снести 73 "хрущевки". За последние 17 лет снесено 1649 домов,

площадью 6,1 миллиона квадратных метров.

995 пятиэтажек разобрали за счет средств города и 654 дома – силами инвесторов. Таким образом, программа выполнена на 95,6 процента. Полностью завершен снос домов в Центральном, Северном, Юго-Восточном, Южном и Зеленоградском округах.

Всего в программу сноса включены 1722 пятиэтажки серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Они возводились в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века. Эти дома отличались тонкими наружными стенами с недостаточными теплозащитными свойствами.

Технологии, использованные при строительстве таких зданий, не позволяют их реконструировать.

