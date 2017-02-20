Программа сноса пятиэтажек в трех столичных округах завершится до конца года

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Пятиэтажки в Восточном, Северо-Западном и Юго-Западном округах, подпадающие под программу сноса, разберут до конца 2017 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, всего в городе осталось снести 73 "хрущевки". За последние 17 лет снесено 1649 домов,
площадью 6,1 миллиона квадратных метров.
995 пятиэтажек разобрали за счет средств города и 654 дома – силами инвесторов. Таким образом, программа выполнена на 95,6 процента. Полностью завершен снос домов в Центральном, Северном, Юго-Восточном, Южном и Зеленоградском округах.
Технологии, использованные при строительстве таких зданий, не позволяют их реконструировать.
