Нападающий "Динамо" Погребняк задержан за езду в пьяном виде

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Нападающий столичного "Динамо" Павел Погребняк был задержан дорожными полицейскими два дня назад. В ходе обследования выяснилось, что игрок сел за руль пьяным, сообщает Агентство "Москва".

Концентрация алкоголя в крови футболиста составила 0,44 промилле.

Погребняк, управлявший Mercedes, был остановлен в районе 1-й Рыбинской улицы. Инспекторы почувствовали запах спиртного и применили алкотестер.

В результате против Погребняка завели административное дело. Ему грозит лишение водительских прав и крупный денежный штраф.

Стоит отметить, что при повторном появлении за рулем в пьяном виде футболисту грозит уже уголовное преследование.

Погребняк выступает за "Динамо" с начала сезона. До этого он играл за английский "Рединг".