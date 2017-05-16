Дополнительные путевки на отдых для детей станут доступны с 17 мая

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Дополнительные путевки на отдых для детей появятся на портале мэра и правительства Москвы с 17 мая, сообщает пресс-служба Мосгортура.

Деньги на закупку были выделены еще летом 2016 года. Столичное учреждение помогает подготовить вожатых и обеспечить трансфер для организации смен. Специалисты уже адаптировали несколько популярных программ 2017 года, пояснил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.

Путевки предоставят в основном на вторую, третью и четвертые смены в лагерях Московской области, средней полосы России и на базах Черноморского и Азовского побережий.