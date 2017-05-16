Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 мая 2017, 20:42

Туризм

Дополнительные путевки на отдых для детей станут доступны с 17 мая

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Дополнительные путевки на отдых для детей появятся на портале мэра и правительства Москвы с 17 мая, сообщает пресс-служба Мосгортура.

Деньги на закупку были выделены еще летом 2016 года. Столичное учреждение помогает подготовить вожатых и обеспечить трансфер для организации смен. Специалисты уже адаптировали несколько популярных программ 2017 года, пояснил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.

Путевки предоставят в основном на вторую, третью и четвертые смены в лагерях Московской области, средней полосы России и на базах Черноморского и Азовского побережий.

В 2017 году бронирование путевок на детский отдых, оплаченных за счет средств городского бюджета, проходит в два этапа.

Первый этап проходил с 10 по 24 марта. В эти сроки родители должны были подать заявление на путевку. В заявлении нужно было указать вид отдыха, количество детей в семье и льготную категорию. Кроме того, на этом этапе москвичам предстояло выбрать три предпочтительных региона для отдыха и уточнить три варианта времени заезда.

Всего на первом этапе было подано 48,5 тысячи заявок на отдых почти 78,5 детей.

На втором этапе семьи, чьи заявки были одобрены в первом туре, получили возможность выбрать конкретную базу отдыха или оздоровительный лагерь.

Подробнее о том, как оформить льготные путевки в детские лагеря – читайте в материале m24.ru.

путевки социальная сфера детский отдых

