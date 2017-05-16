Дополнительные путевки на отдых для детей станут доступны с 17 мая

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Дополнительные путевки на отдых для детей появятся на портале мэра и правительства Москвы с 17 мая, сообщает пресс-служба Мосгортура.
Деньги на закупку были выделены еще летом 2016 года. Столичное учреждение помогает подготовить вожатых и обеспечить трансфер для организации смен. Специалисты уже адаптировали несколько популярных программ 2017 года, пояснил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.
Путевки предоставят в основном на вторую, третью и четвертые смены в лагерях Московской области, средней полосы России и на базах Черноморского и Азовского побережий.
Первый этап проходил с 10 по 24 марта. В эти сроки родители должны были подать заявление на путевку. В заявлении нужно было указать вид отдыха, количество детей в семье и льготную категорию. Кроме того, на этом этапе москвичам предстояло выбрать три предпочтительных региона для отдыха и уточнить три варианта времени заезда.
Всего на первом этапе было подано 48,5 тысячи заявок на отдых почти 78,5 детей.
На втором этапе семьи, чьи заявки были одобрены в первом туре, получили возможность выбрать конкретную базу отдыха или оздоровительный лагерь.
