Путешественник Александр Волков рассказал о поездке в Южную Америку

Фотограф Александр Волков рассказал о том, как добраться до Боливии

Путешественник и фотограф Александр Волков рассказал, как спланировать самостоятельное путешествие по Южной Америке. Он поделился собственным опытом и объяснил, чем континент привлекает туристов, как правильно путешествовать самостоятельно и каких "подводных камней" опасаться. Прямую трансляцию лекции провело сетевое издание M24.ru.

На счету Александра более десятка экспедиций, отправиться в которые отважится не каждый. Он прошел по маршруту первооткрывателя Амазонки Франсиско де Орельяны, побывал на Шпицбергене, в горной Абиссинии, на сказочном острове Сокотра, в Тибете, на острове Пасхи и во многих других уголках Земли, в которые мы только мечтаем попасть.

Варианты размещения в Южной Америке

Южная Америка - континент, пересекаемый экватором, большая часть которого расположена в Южном полушарии. Расположена между Тихим океаном и Атлантическим океаном. Анды, сравнительно молодая и сейсмически неустойчивая цепь гор, простирается вдоль западной границы континента; земли к востоку от Анд заняты по большей части тропическими лесами, обширным бассейном реки Амазонка.

Для российских туристов в большинство стран континента не нужна виза, и это, безусловно, преимущество.

Планируя экспедицию по маршруту первооткрывателя Амазонки совсем необязательно заранее бронировать отель или выкупать тур. С помощью электронной системы CouchSurfing на время путешествия можно найти вариант бесплатного проживания в обычной семье. Ведь где еще можно узнать страну изнутри, как не в доме местного жителя, который просто пустил вас пожить?



Какие лекарства брать с собой

Александр Волков о том, какие лекарства взять с собой в Южную Америку

Первое, о чем надо позаботиться, планируя поездку в Южную Америку, - это предостеречь себя от малярии.

Малярия - весьма опасное заболевание, особенно для российского путешественника. Сложно представить, но до начала 1950-х годов эта болезнь имела достаточно широкое распространение по территории нашей страны, причем не только на Кавказе, в Закавказье и в Средней Азии, но и в средней полосе европейской части (Поволжье и другие районы). Но поскольку в наше время случаи заражения единичны, то наши врачи не могут вовремя правильно диагностировать болезнь, что приводит к тяжким (а иной раз и смертельным) последствиям для пострадавшего. Маляриия или "болотная лихорадка" — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров рода Anopheles и сопровождающихся лихорадкой, ознобами, увеличением размеров селезенки и печени, анемией. Характеризуется хроническим рецидивирующим течением. Вызывается паразитическими простейшими организмами рода Plasmodium.



Ежегодно фиксируется 350—500 миллионов случаев заражения людей малярией, из них 1,3-3 миллиона заканчиваются смертью. 85-90% случаев заражения приходится на районы Африки, южнее Сахары. В подавляющем большинстве случаев - это дети в возрасте до 5 лет.

Все мы, конечно, слышали об этом заболевании, но лишь очень немногие знают о том, как избежать заражения, как распознать симптомы и как лечиться. А знать все это путешественнику совершенно необходимо.

Малярийных плазмодиев бывает четыре вида, из них потенциально смертельным является P. falciparum, вызывающий тропическую малярию с ее мозговыми формами, где человек может сгореть в одночасье. Остальные формы малярии не столь опасны.

Передается малярия с укусом комаров анофелесов, которые летают и кусают только в темное время суток, но темно в тропическом лесу бывает и в полдень.



Если у вас появляются симптомы малярии, и при этом нет возможности получить медпомощь в течение ближайших суток, либо симптомы возникли по возвращении на родину, необходимо немедленно начать самолечение правильным препаратом, а для этого он должен у вас быть. К сожалению, специфических симптомов малярия не имеет, и начало болезни часто принимают за грипп или простуду. Эти симптомы могут включать:

лихорадку;

озноб;

головную боль;

недомогание;

слабость;

ломоту в суставах и мышцах;

боль в животе;

жидкий стул;

рвоту.

Профилактика малярии



Никаких прививок от малярии не существует, и выработать иммунитет против болезни тоже не получится. Иммунный ответ против малярийной инфекции развивается очень медленно, характеризуется малой эффективностью и практически не защищает от повторного инфицирования. Приобретенный иммунитет развивается после нескольких заболеваний малярией за несколько лет.

Потому, прежде чем лететь в тропическую страну, уточните, как обстоят дела с малярией в пункте назначения. Если выходит так, что вы едете в зону, неблагополучную по малярии, вам совершенно необходимо принимать противомалярийный препарат и соблюдать правила недопущения укусов комарами.

В России продаются лишь "Доксициклин" и "Лариам". "Доксициклин" дешеле и доступнее, плюс он также помогает против клещевых инфекций, но пить его надо каждый день, что вызывает повышенную чувствительность к солнцу. "Лариам" - дороже (примерно 100 рублей за таблетку) и его сложнее найти в аптеках, но принимать его надо один раз в неделю. Если же вы можете достать лекарство "Маларон" (известный также под названием маланил), берите не сомневаясь. Это крайне эффективный в плане профилактики препарат, но в России он не продается. Неспецифические методы защиты: "Репеллент" – средство, наносящееся на кожу;

спирали и фумигаторы на всю ночь;

накроватные сети или москитки;

включенный на сильное охлаждение кондиционер (малярийные комары избегают прохлады).



Что делать, если возникли симптомы



1. Сдать экспресс-тест на малярию.



2. Помните, что нельзя лечиться тем препаратом, который вы использовали при профилактике.

Вылечить малярию можно препаратом "Коартем" (известен также под названием "Риамет"), но в России он не продается. Потому, выезжая в малярийный район, купите его в местных аптеках. Если он не понадобится, продадите, вернувшись домой.

Если вы заболели в России, и "Коартем" достать не смогли, то вас будут лечить хинином или примахином. Толку от этих лекарств не много, но, в любом случае, надо бежать к врачу!

Вулканы Эквадора

Александр Волков рассказал о восхождении на вулканы Южной Америки

Вулканы Эквадора – это находка для любителей покорения вершин. Ведь здесь можно совершить восхождение вплоть до высот в шесть километров над уровнем моря без особого риска для жизни. А делать это лучше всего ночью, потому как днем есть опасность, что на вас упадет подтаявшая льдина.

Традиционно на маршрут выходят около часа ночи с тем, чтобы на вершине быть не позднее восьми утра.

Каямбе. Увидеть вершину этого вулкана вне облаков невозможно. На старых картах вершина значится на уровне 5790м, по данным GPS - 5810, а на современных картах указана отметка 5842.

Котопахи – самый большой вулкан Эквадора. Его высота составляет около 5900 метров. Вулкан находится к югу от Кито, столицы Эквадора.

Чимборасо - излюбленное место для восхождения туристов. Многие приезжают сюда вечером, чтобы начать свое восхождение поздно ночью, а к утру уже достигнуть вершины вулкана. Среднее время подъема составляет 5-8 часов в зависимости от наличия проводника и состава группы.

Пичинча – второй по высоте вулкан в стране. Содержит в себе две самых высоких вершины – пик Guagua высотой примерно 4800 метров и пик Rucu - около 4700 метров. Название первого из них переводится как "ребенок", а второго – "старик".

На восточном склоне Анд находится действующий вулкан Сангай. Его высота составляет 5230 метров, а на вершине вулкана лежит вечный снег. Интересно, что с индейского Sungay переводится как "пугать". И это название оправдывает себя. Вулкан постоянно извергается с 1934 года и подвергает серьезной опасности близлежащие поселения. Первое зарегистрированное извержение вулкана состоялось в 1628 году, а последнее крупное извержение продолжалось около года – с 2006 по 2007 год.

Чимборасо – не менее знаменитый вулкан Эквадора. Его высота по разным подсчетам составляет порядка 6300 метров. По предположениям ученых, последнее извержение этого вулкана состоялось еще в первом тысячелетии н.э. Но тот факт, что это потухший вулкан, нисколько не уменьшает его популярности у туристов.

Дикие джунгли Амазонки

Александр Волков - о том, как правильно путешествовать по Амазонке

Многие туристы ошибочно полагают, что в коренные джунгли Амазонки можно попасть через Бразилию. Этот вариант пути не самый лучший, поскольку дорога до места назначения займет неделю, а то и две. А дорога через Эквадор займет один-два дня.

Природа Амазонии богата не только красотой, но и страхами, которые могут возникнуть у туристов в любой момент.

Многие ошибочно полагают, что в джунглях кишат ядовитые змеи. Они там, конечно же, есть, но попасть в их объятия сложно. Яд местных пауков, как правило, слаб и не ведет к смерти человека. А из нескольких видов пираний для человека опасен только один, но обитает этот вид не повсеместно. Кстати, местные племена куда больше боятся не пираний, а мелкого сомика кандиру, называемого еще усатой ванделлией. Обычно кандиру паразитирует на другой рыбе, заплывая в жабры и питаясь кровью из ранок от растопыренных им колючих выростов. За пару минут сомик насыщается и покидает рыбу-хозяина. Но вот при попадании в человека удалить кандиру можно только хирургическим путем – хорошо, что происходит это крайне редко лишь тогда, когда мочишься в воде.

Кого же тогда остерегаться? Да самых обыкновенных комаров, мелких цветастых лягушек-древолазов и, конечно же, человека.



Комары Амазонии каждый год преподносят "сюрпризы", способствуя распространению различных заболеваний. В 2012 году, например, свирепствовала лихорадка Денге – болезнь не смертельная, но вакцины от нее (как, например, против желтой лихорадки) и профилактических лекарств (как против малярии) не существует. Вот и приходится спасаться традиционными методами, используя репелленты и москитные сетки. Кстати, путешественникам на заметку: необходимо использовать репеллент только местного производства – российские аналоги на амазонских москитов не действуют.

А вот на лягушках-древолазах хотелось бы остановиться подробней. Они являются своего рода визитной карточкой джунглей Эквадора. Именно здесь находится район их максимального разнообразия и каждый год ученые открывают новые виды этих созданий.

Кожа такой лягушки пронизана железами, выделяющими микроскопические доли яда, которых вполне достаточно, чтобы убить крупного зверя. Одной такой лягушки хватит, чтобы отравить население приличной деревни. Яд состоит из нескольких десятков различных веществ, но его действующая основа - батрахотоксин из группы алкалоидов - один из сильнейших ядов небелковой природы. Он увеличивает проницаемость оболочки нервных и мышечных клеток для ионов натрия, из-за чего электрический потенциал нервной клетки изменяется, и она больше не может проводить импульсы. В результате возникает аритмия сердца и его остановка.

Яд действует, попадая в кровь через слизистую оболочку, раны или микротрещинки на коже. Вот почему этих лягушек никто не трогает, кроме индейцев, которые смазывают ядом охотничьи стрелы. Сами лягушки-древолазы к своей отраве нечувствительны. Но как это получается, неясно. Особенно, если учесть, что сам яд лягушки не вырабатывают, а получают с пищей, постепенно накапливая дозу. Кстати, если этих лягушек выращивать в неволе, то ядовитость, постепенно исчезает.

Наземный транспорт Южной Америки

В Южной Америке автобусный транспорт пользуется большой популярностью и делится на четыре класса комфортности. От чего, напрямую, зависит стоимость билета и удобство передвижения (особенно на большие расстояния).

Все билеты на автобусы можно купить только в кассах или у кондуктора. Билеты в одну сторону стоят дороже, чем билеты туда и обратно.

Автобусы, как правило, задерживаются на полчаса, а время в пути указывается не точно. Александр Волков советует брать с собой в поездку на автобусе плед или теплую куртку. Независимо от класса комфортности в нем будет стоять жуткая холодина: на кондиционерах водители топливо не экономят.

