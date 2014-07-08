Романтика чердаков и крыш: как построить голубятню в Москве

"Познавательный фильм": Москва и голуби

В советские годы голубятни можно было найти в каждом втором дворе. Для многих москвичей разведение голубей было семейной традицией. Сегодня голубятни на чердаках стали экзотикой. То ли содержать птиц стало слишком затратно, то ли попросту неудобно, ведь в оплетенной сетью электропроводов Москве пернатым не очень-то комфортно.

Мы решили узнать, почему ликвидируют птичьи домики, кто такие голубеводы и как построить собственную голубятню.

Фото: ИТАР-ТАСС

Зачем городу голуби

В Москве сегодня всего несколько тысяч голубоводов.Один из самых известных – Юрий Шмелев. Каждый год его вместе с пернатыми приглашают поучаствовать в больших праздниках. Таких, например, как День города. Во время торжества Шмелев выпускает птиц в небо. Голубей для таких мероприятий нужно много. И всех их Шмелев содержит в трех вольерах на чердаке 17-этажного жилого дома на Таганке.

Голубевод кормит своих крылатых подопечных пшеницей, овсом, кукурузой и семечками подсолнуха.

"В неделю голуби у меня поедают примерно мешок зерносмеси. Я сам покупаю по отдельности каждое зерно и сам делаю эту зерносмесь. Мне мешок обходится немного дороже, не 500 рублей, как на рынке продают", - рассказал Юрий Шмелев.

Помимо зерен голубям нужна еще и минеральная подкормка: крупный песок, яичная скорлупа, известняк. Все это голуби поедают для того, чтобы правильно усвоить корм. У голубей, чей рацион составлен грамотно, средняя продолжительность жизни гораздо дольше, да и болеют они меньше. Кстати, в основном голуби живут десять лет, некоторые доживают до 15-ти.

Фото: ИТАР-ТАСС

Крупные голубятни Москвы и Подмосковья

До наших дней в Москве сохранилась летняя резиденция графа Орлова-Чесменского - отца не только орловского рысака, но и орловского турмана. Архитектор учел любовь заказчика к пернатым. Весь третий этаж представляет собой голубятню.

Голубиный питомник президента Российской ассоциации голубеводов Александра Седова, расположенный в одном из подмосковных коттеджных поселков рядом с его домом, – не менее просторен и комфортабелен для птиц, чем голубятни графа Орлова. Статные голуби Александра Седова известны всему голубеводческому миру как в России, так и за ее пределами. Иностранные голубятники, оказавшись в Москве, обычно не упускают случая навестить Александра Вячеславовича, чтобы лишний раз взглянуть на его птиц.

Как открыть голубятню

В ноябре 2012 года вышло специальное постановление правительства Москвы. В соответствии с ним, получить разрешение на строительство домика для птиц может любой желающий.

"Необходимо обратиться в префектуру с заявлением для получения разрешения, которое выдается сроком до трех лет", - сообщил первый заместитель управы района Фили-Давыдково Сергей Галянин.

Также нужно предоставить карту двора, отметив на ней установку нового объекта. Обязательно требуют не менее шести фотографий места.

Землю для построения голубятни ни покупать, ни брать в аренду не нужно. Город предоставит ее безвозмездно. Но удобнее всего держать голубей все-таки за городом.

Тем горожанам, у кого птиц не много (до 15 штук), мини-голубятню можно оборудовать на балконе или лоджии.

Так поступила постановщица трюков с птицами Юлия Белова.

"Каких-то претензий со стороны соседей нет, не бывает, потому что я их действительно не выпускаю, они живут у меня на лоджии. Заблуждаются те, кто считает, что голубей нужно обязательно каждый день выпускать полетать. Декоративные породы в этом не нуждаются", - рассказала Юлия Белова.

Фото: ИТАР-ТАСС

В вольерах Юрия Шмелева несколько пород голубей: орловские турманы, а также серые московские и среднеазиатские. Но главная гордость Шмелева – смоленские грачи. Эту породу, которая долгое время считалась исчезнувшей, он восстановил сам. Еще в юности, когда десятиклассник Юрий Шмелев вступил в клуб голубеводов Таганского района, судьба свела его на птичьей выставке с человеком, который торговал птицами еще в царские времена.

"Он мне рассказал, как можно восстановить эту породу. Мы с ним вместе ходили на птичий рынок, подбирали материал, покупали Чернопегих рязанских разных сортов, которых потом перепаривали. Через четыре года у меня получились первые орловские бурдуны – черные голуби с белой бородкой и с белыми концами крыльев. Это голуби, которые были выведены графом Орловым. А потом еще через пару лет я получил чистых смоленских грачей", - вспоминает Шмелев.

Александр Скугаревский уже 30 лет занимается разведением так называемых спортивных голубей. На данный момент, в вольерах, расположенных рядом с его загородным домом, около 300 "спортсменов".

"Они преодолевают несколько дистанций: короткие, средние, длинные, есть еще марафоны. Мои голуби были в спартанских условиях. Это касается не только спортивных голубей. Они у нас на улице в основном. Главное, чтобы не было сырости и сквозняка. Если голубь здоров, я думаю, что он до 40 градусов мороза выдержит", - отметил голубевод Александр Скугаревский.

"Специальный репортаж": В Москве стало меньше голубятен

Кто контролирует голубятни

Каждые три месяца в столичные голубятни наведываются специалисты государственной ветеринарной службы. Ветеринары собирают пробы помета на сальмонеллез и орнитоз во всех голубятнях подотчетных им округов. Для верности пробы берутся в двух местах. Там, где голуби кормятся, и рядом с гнездами. У каждой десятой птицы берется проба крови из подключичной вены на птичий грипп. Все эти заболевания опасны для человека.

"В ЦАО находятся 15 голубятен. Приблизительно в каждой из них 50-100 голов. С начала года мы исследовали порядка 700 голов птиц и пока ни одного заболевания не было выявлено", - отметила ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных в ЦАО Ирина Татарская.

15 голубятен на весь ЦАО – это, конечно, очень мало. За последние 20 лет их количество сократилось почти на порядок. Многим голубятникам просто стало не по карману содержать птиц. К тому же над дворами и улицами протянулись километры проводов, и выпускать голубей стало не безопасно. В довершение всего, совсем недавно большинство голубятен было снесено по решению местных управ.

Голуби и бизнес

Голубеводы сомневаются, что разведение этих пернатых можно превратить в выгодный бизнес.

По словам Юрия Шмелева, один немецкий голубевод как-то заметил, что не встречал еще ни одного человека, который бы разбогател, разводя голубей. И это при том, что в Германии голуби очень дорогие.

Встретить голубятников, которые пытаются заработать на своих птицах, можно на птичьих рынках.

Сегодня большинство голубятников – пенсионеры со скромным достатком. По сути же, голубеводство, как и выведение чистых пород лошадей, - увлечение для людей состоятельных.

Если разведение голубей – ваша давняя мечта, самое время построить птичий домик и купить первую пару пернатых. В интервью M24.ru московский голубевод Иван Мальцидис рассказал, как выбрать место для будущей голубятни, из какого материала ее лучше построить и как ухаживать за птицами.

Если разведение голубей – ваша давняя мечта, самое время построить птичий домик и купить первую пару пернатых. В интервью M24.ru московскийрассказал, как выбрать место для будущей голубятни, из какого материала ее лучше построить и как ухаживать за птицами.



- Иван, где лучше всего разводить голубей?

- Птицы любят простор, свет и плохо переносят сквозняки. Зачастую голубятни обустраивают на чердаке, потому что там обычно сухо и помещение хорошо проветривается. Кроме того, у птиц появляется быстрый и удобный доступ на крышу. Крыша дома – это хорошая взлетная площадка, так как она располагается на определенном уровне над землей. Хотя, конечно, можно обустраивать голубятни и в других сооружениях, но важно помнить, что в любом случае, помещение должно находиться не ниже 25 сантиметров от уровня земли. Иногда сооружают голубятни в несколько этажей, с плоскими или угловыми крышами.

- Из чего строить птичий домик? Какие голубятни самые долговечные?

- Если птичий дом изготавливается из дерева, то стены с внутренней стороны нужно оштукатурить или обшить фанерой, замазав все швы между листами. Если для строительства голубятни использовать кирпич, то потом будет необходимо оштукатурить внутренние стены и потолок. Металлический каркас следует обшить досками с внутренней стороны, а снаружи - фанерой.

Форма крыши особого значения не имеет. Наиболее удобным будет уклон крыши, выполненный в пропорции 1:10 относительно ширины голубятни.

- А как создать комфортный температурный режим?

- Чтобы внутри голубятни было тепло, нужно строить ее с двойными стенами, а внутри проложить утеплитель.

Если крыша голубятни изготовлена из железа, то ее необходимо обшить материалом, обладающим теплоизоляционными свойствами во избежание перегрева помещения летом и переохлаждения зимой. Ведь у голубятни есть свой температурный режим: летом – ниже 20 градусов, а зимой – выше 5–7 градусов.

Чтобы гарантировано избежать возникновения сырости, помимо естественной вентиляции также можно установить искусственную.

- Сколько голубей может поместиться в стандартной голубятне?

- Чтобы птицам не было слишком тесно, существуют минимальные нормы по площади. Для одной пары голубей среднего и мелкого размера должна быть выделена площадь более 0,5 кубических метров, для крупных птиц – до 1 кубического метра. В одном помещении должно проживать не более пятнадцати пар и лучше, если они будут одной или схожих пород.

- Что должно быть внутри птичьего домика?

- В голубятне должно быть несколько внутренних отделений. В одном будут находиться только молодые голуби. Еще два отделения нужны для раздельного проживания самцов и самок в зимнее время. Еще одно отделение пригодится для хранения кормов, зерна и прочего материала.

Если нет возможности строить много помещений или по каким-либо другим причинам помещений всего два, тогда их нужно использовать следующим образом: в одном из помещений содержать только старых голубей, а в другом только молодых, а также весь необходимый инвентарь для голубятни. В зимнее время эти же два помещения используются для размещения самцов и самок отдельно друг от друга.

Внутри голубятни полы рекомендуется обивать досками так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Тогда убирать в домике будет гораздо легче. Наличие вольера необязательно. Это зависит больше от пород голубей, которых вы собираетесь содержать. Например, спортивные голуби в вольерах не нуждаются.

- Важный элемент голубятни – полки для птиц. На что здесь стоит обратить внимание?

- Для племенных пород голубей изготавливают специальные полки, длиной от 70 до 80 сантиметров и шириной около 35 сантиметров, на которых располагаются насесты или гнезда. Полки крепятся таким образом, чтобы птицам было удобно выводить свое потомство. Альтернативой таким полкам служат ящики, выполненные по тем же габаритам. Их устанавливают друг над другом.

В голубятне также предусматривают наличие полок в несколько рядов и ярусов, изготовленных по следующим размерам: если голуби небольшие, то высота, ширина и длина полки – 30 сантиметров; для крупных голубей длина полки – около 75 сантиметров, а высота и ширина – 40 сантиметров.

- Спорный вопрос, где лучше всего содержать голубей: в городе или за городом. Что вы посоветуете?



- На мой взгляд, содержать голубей в городе не правильно. Хотя здесь все зависит от породы птицы. Гончие, николаевские любят волю, большие вольеры.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ

- После приобретения голубей заводят журнал племенного учета и карточки, в которые записывают родословную каждой птицы.

- Соблюдение всех зоогигиенических требований содержания голубей – залог их успешного разведения. Лучше предупредить заболевание, чем лечить больного голубя.

- Необходимо защитить питомник от кошек и грызунов.

- Никогда не перекармливайте своих голубей – в холода добавляйте корм, в жару убавляйте.

- Приучите своих голубей к определенному звуковому сигналу-зову, например легкому посвистыванию.

- Если к вам залетел чужой, отбившийся от своих голубь, то изолируйте его, накормите и, когда он придет в норму, выпустите.

- Не забывайте о том, что ваш питомник и прилегающая территория к нему должны содержаться в порядке и украшать микрорайон.



Адреса известных столичных голубятен

* "Дача-голубятня", построенная графом Орловым, расположена во 2-м Верхнем Михайловском переулке, неподалеку от метро Шаболовская;

* Голубятня на Чистых прудах. Птичий домик располагается на улице Макаренко, 8;

* Люблинская голубятня расположена в ЮВАО, неподалеку от старого Птичьего рынка