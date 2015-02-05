Детский weekend: смотрим "Снежную королеву" и знакомимся с Шуховым

Ярмарка конструкторов, мультфильм "Снежная королева 2: Перезаморозка" и экскурсия по шуховской Москве. Как провести выходные с ребенком – в материале M24.ru.

Смотрим новую "Снежную королеву"

Фото: facebook.com/thesnowqueen2

Где : в кинотеатрах города : в кинотеатрах города Когда: все выходные Сколько стоит: вход платный





В кинотеатрах города – отечественный мультик "Снежная королева 2: Перезаморозка", который в конце прошлого года вошел в лонг-лист "Золотого глобуса".

"Перезаморозка" - это история о том, как Герда и Кай помогают своему другу вызволить из снежного плена прекрасную принцессу. Мультик стал продолжением "Снежной королевы", выпущенной в 2012 году режиссерами Максимом Свешниковым и Владленом Барбэ. Та лента была интерпретацией классической сказки Ганса Христиана Андерсена и собрала в мировом прокате 12 миллионов долларов.

Знакомимся с инженером Шуховым

Фото: ТАСС / Зураб Джавахадзе

Где : место встречи – памятник Шухову у метро "Тургеневская"/"Сретенский бульвар" : место встречи – памятник Шухову у метро "Тургеневская"/"Сретенский бульвар" Когда: 7 и 8 февраля с 13.00 до 16.00 Сколько стоит: взрослый билет 950 рублей, детский – 750. Зарегистрироваться и купить билеты можно здесь



7 и 8 февраля в столице пройдут автобусные экскурсии "Шухов. Первый русский инженер". Дети и их родители узнают много интересного об авторе Шуховской башни на Шаболовке и увидят другие московские сооружения, созданные при его участии.

Гостей экскурсии провезут мимо Главпочтампа, ресторана гостиницы "Метрополь", Киевского вокзала и других объектов. Экскурсовод – историк инженерии и автор блога "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов.

Учимся у детей

Фото: .facebook.com/artsmuseum

Где : ГМИИ имени Пушкина : ГМИИ имени Пушкина Когда: 8 февраля с 11.00 до 20.00 Сколько стоит: вход платный





8 февраля в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина пройдет акция "Я покажу тебе музей". На один день культурное учреждение окажется полностью во власти детей: студенты местного Клуба юных искусствоведов займут места смотрителей и экскурсоводов.

Дети устроят для гостей ГМИИ нестандартные экскурсии по выставкам и постоянной экспозиции. Расписание экскурсий и ссылки на регистрацию на них можно найти здесь.

Идем в птичий питомник

Фото: страница питомника на Facebook

Где : питомник Happy Birds у метро "Электрозаводская" : питомник Happy Birds у метро "Электрозаводская" Когда: с 11.00 до 19.00 Сколько стоит: для взрослых 200 рублей, для детей – 100, для малышей до 6 лет вход бесплатный





Познакомиться с разнообразием декоративных птиц, а также узнать о том, как их правильно разводить и содержать, удастся в питомнике Happy Birds на Соколиной горе (улица Золотая, 13). В настоящее время здесь можно познакомиться с более чем 30 видами экзотических птиц.

Строим дома из конструкторов

Где : Дом детского творчества в парке "Сокольники" : Дом детского творчества в парке "Сокольники" Когда: 7 и 8 февраля с 11.00 до 18.00 Сколько стоит: 500 рублей (200 для взрослых)





На двухдневной ярмарке конструкторов детям – как малышам, так и 12-летним школьникам – предложат построить разные объекты из шестеренок, треугольников, бревнышек и разных других игрушечных деталей.

Будут представлены самые разные конструкторы, всего более двадцати видов. Конструкторы будут продаваться здесь же.