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Время с детьми

05 февраля 2015, 20:12

Детский weekend: смотрим "Снежную королеву" и знакомимся с Шуховым

птицы конструкторы время с детьми Снежная королева

Ярмарка конструкторов, мультфильм "Снежная королева 2: Перезаморозка" и экскурсия по шуховской Москве. Как провести выходные с ребенком – в материале M24.ru.

Смотрим новую "Снежную королеву"

Фото: facebook.com/thesnowqueen2

Где: в кинотеатрах города

Когда: все выходные

Сколько стоит: вход платный


В кинотеатрах города – отечественный мультик "Снежная королева 2: Перезаморозка", который в конце прошлого года вошел в лонг-лист "Золотого глобуса".

"Перезаморозка" - это история о том, как Герда и Кай помогают своему другу вызволить из снежного плена прекрасную принцессу. Мультик стал продолжением "Снежной королевы", выпущенной в 2012 году режиссерами Максимом Свешниковым и Владленом Барбэ. Та лента была интерпретацией классической сказки Ганса Христиана Андерсена и собрала в мировом прокате 12 миллионов долларов.

Знакомимся с инженером Шуховым

Фото: ТАСС / Зураб Джавахадзе

Где: место встречи – памятник Шухову у метро "Тургеневская"/"Сретенский бульвар"

Когда: 7 и 8 февраля с 13.00 до 16.00

Сколько стоит: взрослый билет 950 рублей, детский – 750. Зарегистрироваться и купить билеты можно здесь

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7 и 8 февраля в столице пройдут автобусные экскурсии "Шухов. Первый русский инженер". Дети и их родители узнают много интересного об авторе Шуховской башни на Шаболовке и увидят другие московские сооружения, созданные при его участии.

Гостей экскурсии провезут мимо Главпочтампа, ресторана гостиницы "Метрополь", Киевского вокзала и других объектов. Экскурсовод – историк инженерии и автор блога "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов.

Учимся у детей

Фото: .facebook.com/artsmuseum

Где: ГМИИ имени Пушкина

Когда: 8 февраля с 11.00 до 20.00

Сколько стоит: вход платный


8 февраля в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина пройдет акция "Я покажу тебе музей". На один день культурное учреждение окажется полностью во власти детей: студенты местного Клуба юных искусствоведов займут места смотрителей и экскурсоводов.

Дети устроят для гостей ГМИИ нестандартные экскурсии по выставкам и постоянной экспозиции. Расписание экскурсий и ссылки на регистрацию на них можно найти здесь.

Идем в птичий питомник

Фото: страница питомника на Facebook

Где: питомник Happy Birds у метро "Электрозаводская"

Когда: с 11.00 до 19.00

Сколько стоит: для взрослых 200 рублей, для детей – 100, для малышей до 6 лет вход бесплатный


Познакомиться с разнообразием декоративных птиц, а также узнать о том, как их правильно разводить и содержать, удастся в питомнике Happy Birds на Соколиной горе (улица Золотая, 13). В настоящее время здесь можно познакомиться с более чем 30 видами экзотических птиц.

Строим дома из конструкторов

Где: Дом детского творчества в парке "Сокольники"

Когда: 7 и 8 февраля с 11.00 до 18.00

Сколько стоит: 500 рублей (200 для взрослых)


На двухдневной ярмарке конструкторов детям – как малышам, так и 12-летним школьникам – предложат построить разные объекты из шестеренок, треугольников, бревнышек и разных других игрушечных деталей.

Будут представлены самые разные конструкторы, всего более двадцати видов. Конструкторы будут продаваться здесь же.

Сюжет: Выходные с ребенком: квесты, мастер-классы и фестивали

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