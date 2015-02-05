Детский weekend: смотрим "Снежную королеву" и знакомимся с Шуховым

Ярмарка конструкторов, мультфильм "Снежная королева 2: Перезаморозка" и экскурсия по шуховской Москве. Как провести выходные с ребенком – в материале M24.ru.
Смотрим новую "Снежную королеву"
Фото: facebook.com/thesnowqueen2
Когда: все выходные
Сколько стоит: вход платный
В кинотеатрах города – отечественный мультик "Снежная королева 2: Перезаморозка", который в конце прошлого года вошел в лонг-лист "Золотого глобуса".
"Перезаморозка" - это история о том, как Герда и Кай помогают своему другу вызволить из снежного плена прекрасную принцессу. Мультик стал продолжением "Снежной королевы", выпущенной в 2012 году режиссерами Максимом Свешниковым и Владленом Барбэ. Та лента была интерпретацией классической сказки Ганса Христиана Андерсена и собрала в мировом прокате 12 миллионов долларов.
Знакомимся с инженером Шуховым
Фото: ТАСС / Зураб Джавахадзе
Когда: 7 и 8 февраля с 13.00 до 16.00
Сколько стоит: взрослый билет 950 рублей, детский – 750. Зарегистрироваться и купить билеты можно здесь
7 и 8 февраля в столице пройдут автобусные экскурсии "Шухов. Первый русский инженер". Дети и их родители узнают много интересного об авторе Шуховской башни на Шаболовке и увидят другие московские сооружения, созданные при его участии.
Гостей экскурсии провезут мимо Главпочтампа, ресторана гостиницы "Метрополь", Киевского вокзала и других объектов. Экскурсовод – историк инженерии и автор блога "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов.
Учимся у детей
Фото: .facebook.com/artsmuseum
Когда: 8 февраля с 11.00 до 20.00
Сколько стоит: вход платный
8 февраля в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина пройдет акция "Я покажу тебе музей". На один день культурное учреждение окажется полностью во власти детей: студенты местного Клуба юных искусствоведов займут места смотрителей и экскурсоводов.
Дети устроят для гостей ГМИИ нестандартные экскурсии по выставкам и постоянной экспозиции. Расписание экскурсий и ссылки на регистрацию на них можно найти здесь.
Идем в птичий питомник
Фото: страница питомника на Facebook
Когда: с 11.00 до 19.00
Сколько стоит: для взрослых 200 рублей, для детей – 100, для малышей до 6 лет вход бесплатный
Познакомиться с разнообразием декоративных птиц, а также узнать о том, как их правильно разводить и содержать, удастся в питомнике Happy Birds на Соколиной горе (улица Золотая, 13). В настоящее время здесь можно познакомиться с более чем 30 видами экзотических птиц.
Строим дома из конструкторов
Когда: 7 и 8 февраля с 11.00 до 18.00
Сколько стоит: 500 рублей (200 для взрослых)
На двухдневной ярмарке конструкторов детям – как малышам, так и 12-летним школьникам – предложат построить разные объекты из шестеренок, треугольников, бревнышек и разных других игрушечных деталей.
Будут представлены самые разные конструкторы, всего более двадцати видов. Конструкторы будут продаваться здесь же.