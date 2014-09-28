Про психологию: Ирвин Ялом расскажет о смысле жизни

Фото: m24.ru

Что такое экзистенциальная терапия? Как научиться жить полной жизнью? Как быть со страхом смерти? И в чем заключается человеческая свобода? Об этом расскажет психолог и психотерапевт Ирвин Ялом. Онлайн-трансляцию лекции и семинара смотрите на M24.ru.

Ирвин Ялом – психолог, специалист планетарного масштаба, доктор медицинских наук, почетный профессор психиатрии Стэндфордского университета, лауреат премии Oscar Pfister Award for contributions to Religion and Psychiatry, автор выдающихся произведений по психотерапии, выходящих многомиллионными тиражами по всему миру.

Когда: 28 сентября в 15:00

28 сентября в 15:00 Кто: психолог и психотерапевт Ирвин Ялом

психолог и психотерапевт Ирвин Ялом О чем: о смысле жизни, судьбе и самореализации

о смысле жизни, судьбе и самореализации Кому смотреть: тем, кто занимается саморазвитием и любит психологию



Начало трансляции в 15.00. Запись лекции будет выложена на сайте в этом разделе.

[ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]

[/ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]