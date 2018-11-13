"Вся жизнь – риск": выпускники детских домов – о том, как поступили в московские вузы

Конкурс на поступление в престижные столичные университеты сегодня составляет десятки человек на место. Среди абитуриентов, вышедших из детских домов, находится не так много смельчаков, готовых переехать в большой город и успешно пройти вступительные экзамены.

Портал Москва 24 решил рассказать истории трех студентов, которым удалось поступить в московские университеты, несмотря на тяжелый жизненный путь, страхи и сомнения.

Женя Папроцкий

РУДН. Факультет физико-математических и естественных наук

1 курс

Сейчас Женя живет в общаге и делит комнату еще с двумя людьми: аспирантом из Африки и магистрантом из Сирии. Еду соседи готовят самостоятельно, и сегодня у Жени на завтрак бутерброды с чаем. А вообще он любит картошку во всех вариациях: вареную, жареную, тушеную. Может сделать омлет или рис с курицей в выходные. И, конечно, пельмени. "Их еще надо уметь сварить", – смеется новоиспеченный студент.

Готовить картошку Женя научился еще в детстве, которое провел в небольшом поселке Муромцево Владимирской области. За свои недолгие 18 лет ему уже пришлось пройти нелегкий путь. До 11-ти мальчик жил с мамой, а потом у нее отобрали родительские права из-за проблем с алкоголем. Опекунство над Женей взяла бабушка, но вскоре и ее лишили прав на ребенка по той же причине. Следующим этапом в жизни мальчика стала приемная семья, в которой он прожил год, после чего, по непонятным ему мотивам, Женя оказался в Ляховском детском доме, где и провел последние пять лет.

Фото: личный архив

Еще будучи в 10 классе, парень прошел тест на участие в образовательной программе онлайн-обучения детей-сирот. Занятия включают в себя тренинги, направленные на личностный рост, помощь в выборе профессии и командную работу. В рамках программы Женя самостоятельно выбрал предметы и дистанционно занимался с преподавателями по информатике, математике и русскому языку, что очень помогло ему перед поступлением.

Вообще наш герой всегда хотел заниматься информатикой и поступить в московский университет. И когда представители РУДН приехали в Ляховский детский дом, он загорелся идеей поступать именно туда. На глазах парня уже семь выпускников детдома поступили в вуз, и искренняя поддержка этих ребят добавили уверенности в принятом решении – поступать в университет.

Меня всегда тянуло к информатике как к творчеству, и я давно для себя решил, что хочу заниматься программированием.

На вступительных экзаменах Женя делал ставку на математику, которую хорошо знал. Но в итоге сдал предмет хуже, чем ожидал, и уже почти смирился с тем, что план поступить в московский университет с треском провалился. Но, к Жениному удивлению, по баллам его вытянул русский язык.

Весь период ожидания результатов парень был так напряжен, что от волнения даже забыл название своей специальности. Поэтому, когда в конце июля вышли приказы о зачислении, пришлось скачать списки по всему факультету. По иронии судьбы выбранная им специальность "прикладная математика" была на последнем листе, и пришлось просмотреть несколько сотен фамилий, прежде чем будущий студент нашел свою.

Конечно, радость о Женином поступлении была воспринята друзьями и близкими на ура. А ведь если оглянуться назад, до пятого класса он практически не учился, отношения с учителями были натянутыми, и ходить в школу не хотелось. Попав в детский дом и перейдя в другую школу в шестой класс, он все еще придумывал "отмазки", почему сегодня не пойдет в школу. Первую четверть шестиклассник закончил с двумя тройками, но потом как-то втянулся и стал показывать хорошие результаты.

Безусловно, очень хотелось домой. Но сейчас я благодарен и, наверное, даже рад тому, как сложилось. В ином случае, боюсь, я бы даже не закончил школу.

Фото: личный архив

В новой университетской жизни для Жени непривычно много людей и лабиринтов кабинетов. Хотя, где находится столовая, он запомнил сразу, и теперь использует ее как ориентир, если не может найти нужную аудиторию. Несмотря на то, что с начала учебы прошло всего два месяца, студент легко влился в коллектив и уже успел приобрести друзей. "Здесь главное – договориться с человеком, чтобы он занял тебе место на лекции", – смеется парень.

О прошлом Женю никто не спрашивает, да и сам он особо не рассказывает. Каких-то различий с однокурсниками не ощущает и считает, что все имели равные шансы при поступлении. И неважно, воспитывался ты в детском доме или нет, важно – как подготовился к ЕГЭ.

Сегодня жизненная цель парня – стать успешным: "Успех для меня – это хорошая работа, хорошая семья, а остальное приложится".

Лера Лазарева

МПГУ. Институт детства (факультет начального образования)

1 курс

Еще находясь в начальной школе, Лера решила для себя, что пойдет учиться на педагога. По воскресеньям она устраивала игры с подружками: высаживала в ряд игрушки и обучала их. Потом закрутилась школьная жизнь, и о том, чтобы заняться педагогикой, девушка всерьез задумалась уже в 11 классе. Бывший директор детдома посоветовала ей поехать в столицу, а один из менеджеров образовательной программы для детей-сирот порекомендовал рассмотреть именно МПГУ.

Изначально Лера подавала документы в одно из учебных заведений Казани, но по какой-то случайности у нее не оказалось справки из органов опеки, и документы не приняли. В этот момент абитуриентка поняла, что нужно точно ехать в Москву. Девушка сама нашла социального педагога, которого попросила сопроводить ее в поездке в столицу. Деньги на билеты пришлось снять со сберегательной книжки, куда перечислялись алименты от родителей.

Мы приехали в последний день подачи документов. По баллам я была на первом месте, и мне сразу сообщили, что я поступила.

Фото: личный архив

Но до того, как она услышала это радостное сообщение, Лере пришлось много через что пройти. Родилась девочка в селе Рожки Кировской области. В семье было еще две сестры, одна младше на год, другая – на пять лет. Родителей по очереди лишили прав на детей. Лера очень рано стала взрослой, будучи еще малышкой, уже ощущала большую ответственность. Младшая сестра практически выросла на ее руках. Уже в семь лет девочка постоянно думала о том, чем накормить сестер. Зачастую находила дома картошку и варила жидкую баланду, потому что есть больше было нечего. Когда не удавалось приготовить и это, собирала сестер и вела их к тете. Женщина кормила девочек и укладывала спать, а на утро дед или отец приходили за ними и забирали.

Потом Лера со средней сестрой попали в приют, а младшую отправили в дом малютки. Приходилось тайно бегать к сестренке после уроков. Но через полгода всех троих переместили в Сосновскую школу-интернат, и они стали жить вместе.

Начиная с девятого класса, Лера стала не только дополнительно обучаться по необходимым для сдачи ЕГЭ предметам, но и участвовать в тренингах по саморазвитию. На занятиях их обучали, как правильно управлять своими эмоциями и ставить цели. Да и просто рассказывали о базовых вещах, необходимых старшеклассникам (как, например, финансовые операции и безопасность).

Еще три года назад я была очень скрытная и стеснительная, боялась высказать свои идеи и мысли. Многое было новым, я даже не знала, как обращаться с банковской карточкой.

Фото: личный архив

Сейчас девушка не только учится, но и подрабатывает няней – заботится о годовалом ребенке. Стипендии на жизнь хватает, но дополнительная работа позволяет ей купить билет в театр или на балет. Также она помогает сестрам, может отправить что-то из одежды или других нужных вещей. Ведь по собственному опыту она знает, что в детском доме не хватает обычных радостей. Девушка с грустью вспоминает, что конфеты им выдавали только по воскресеньям и на Новый год.

Сейчас одногруппницы Леры удивляются, как человек с такой сложной судьбой умудряется оставаться оптимистом и подбадривать других. А она всего лишь хочет подарить людям любовь и заботу, которые сама недополучила в детстве. После окончания университета выпускница планирует стать учителем начальных классов, дефектологом или специалистом по раннему развитию. А также хочет использовать знания, полученные в университете, для того, чтобы потом правильно воспитать своих детей.

"Многие сомневались и говорили, что надо быть смелым человеком, чтобы поступить в университет и уехать в Москву. Но я думаю, что надо рисковать, потому что вся жизнь – это риск, а риск – это и есть жизнь", – считает Лера.

Саша Шабалин

РГСУ. Факультет социальной работы

2 курс

Саша всегда любил точные науки, математику и физику, но абсолютно не видел себя в этих областях, хотел работать с молодежью. Еще со школьных времен он был активистом, участвовал в различных олимпиадах и соревнованиях, благодаря чему и сформировалось понимание, кем он хочет стать.

Я выбрал специальность "Организация работы с молодежью", потому что хочу, чтобы у будущего поколения были хорошие условия жизни.

Сейчас студент учится на втором курсе и уже начинает изучать предметы для углубления в профессию: государственную молодежную политику, историю, психологию. Спустя год он ничуть не жалеет о выборе этого направления. Кстати, любопытно, что его группа на треть состоит из парней, что нечасто встретишь на социальных специальностях. На сегодняшний день Саша уже успел войти в студсовет своего факультета, является его лидером и играет роль наставника для первого курса.

Фото: личный архив

Глядя на энергичного, полного сил парня, невозможно поверить, что за детство жизнь успела его серьезно измотать, перекидывая из одного места в другое. До трех лет он жил с мамой в Екатеринбурге, потом они переехали в город Воткинск в Удмуртии. Когда мальчику исполнилось шесть лет, его маму лишили родительских прав. Причину он до сих пор не знает и принципиально у мамы не спрашивает: не хочет знать. Попавшего в "Понинский детский дом-школу" Сашу больше никто не смог оттуда забрать: папу он никогда не видел, да и другие родственники в силу тяжелого финансового положения не могли взять еще одного ребенка. Единственный, кто помог в тот момент, – дедушка. Он оформил на внука опекунство, поэтому у мальчика была возможность ездить к деду в гости на каникулы.

Когда пришло время переходить в десятый класс, Сашу перевели в другой детский дом в Ижевске, где он пошел уже в общеобразовательную городскую школу. Обычный путь ребенка из детского дома – это окончить девять классов и перейти в колледж. Некоторые пробуют поступить в университет, но не набирают достаточного количества баллов. Саша был единственным из своего детского дома, кому удалось пробиться в вуз.

В укладчики идти не хотелось, после девятого класса вообще никуда не хотелось. Было внутреннее желание работать с людьми. В Удмуртии больших перспектив не видел, и мне посоветовали поступать в Москву.

Фото: личный архив

С переездом в столицу первокурснику сложнее всего было адаптироваться к огромной территории и новым технологиям. Готовить и убираться Саша уже умел, с этим сложностей не было. Они с соседом по комнате удивительно совпали в любви к чистоте – моют пол раз в два дня. Не каждый мужчина в наше время может похвастаться таким рвением!

В эти дни у Саши насыщенный и бурный период – подготовка к конкурсу "Мистер РГСУ". Он уже прошел кулинарный, танцевальный и спортивный этапы, а также конкурс по актерскому мастерству. Теперь остался финал, в котором необходимо будет продемонстрировать интеллектуальные способности.

Пройдя непростой путь, Саша признается, что хочет быть полезным другим, ведь и ему во многом по жизни помогают самые простые люди. Он смотрит, как они добиваются своих целей, анализирует и старается перенять положительный опыт. И если раньше он загружал себя ненужными мыслями, что-то утаивал, переживал, то теперь не боится в любой ситуации подойти к человеку и попросить совета, да и просто поговорить по душам.

По секрету Саша делится своим кредо: "Пусть кто-то гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы" (из стихотворения Андрея Дементьева "Ни о чем не жалейте" – прим. ред.).

Он уверен, что мы все талантливы, просто нужно показать это миру: "Ты можешь гениально резать фрукты или складывать спички, главное – найти свою сферу и идти вперед".

Наталья Лоскутникова

Редакция благодарит фонд "Арифметика добра" за помощь в подготовке материала.

Программы дистанционного обучения детей-сирот представляют также фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и центр "Вверх".