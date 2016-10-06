Форма поиска по сайту

06 октября 2016, 10:30

Общество

Как мозг связан со здоровьем тела, расскажут в Библиотеке Достоевского

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Лекцию о том, как связаны наш мозг и тело, прочтут ведущие врачи-психиатры в Библиотеке Ф.М. Достоевского. Об этом сообщается на странице библиотеки в Facebook.

Область медицины, изучающая такие взаимосвязи, называется психосоматикой. Эта фундаментальная наука изучает, например, феномен склонности к аутоагрессии, то есть нанесению увечий самому себе. В рамках лекции специалисты объяснят, почему аутоагрессия вызывается внешними стрессовыми ситуациями, и как организм борется с ежедневным эмоциональным напряжением.

Рагимова Айнур, специалист в области пограничной психиатрии, психосоматики и психогинекалогии расскажет об особенностях женского организма и способах лечения гинекологических болезней, вызванных психическим расстройством.

Место: Чистопрудный бульвар, 23, стр.1, Библиотека Ф.М. Достоевского

Время: 6 октября, 17:00

