Как мозг связан со здоровьем тела, расскажут в Библиотеке Достоевского

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Лекцию о том, как связаны наш мозг и тело, прочтут ведущие врачи-психиатры в Библиотеке Ф.М. Достоевского. Об этом сообщается на странице библиотеки в Facebook.

Область медицины, изучающая такие взаимосвязи, называется психосоматикой. Эта фундаментальная наука изучает, например, феномен склонности к аутоагрессии, то есть нанесению увечий самому себе. В рамках лекции специалисты объяснят, почему аутоагрессия вызывается внешними стрессовыми ситуациями, и как организм борется с ежедневным эмоциональным напряжением.

Рагимова Айнур, специалист в области пограничной психиатрии, психосоматики и психогинекалогии расскажет об особенностях женского организма и способах лечения гинекологических болезней, вызванных психическим расстройством.