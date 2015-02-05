Лекция онлайн: вся правда о психологических экспериментах XX века

Фото: предоставлено организаторами
5 февраля, в четверг, в Лектории Политехнического музея пройдет лекция “Знаменитые психологические эксперименты: что было на самом деле?”.
Некоторые эксперименты, проводимые в XX веке, стали настолько известными благодаря усилиям журналистов, что совсем перестали походить на правду, обросли мифами и легендами. Слушатели узнают, как на самом деле вели себя голуби Скиннера, крыса с педалью для удовольствия и узнают всю правду о героях других околонаучных мифов.
Лекцию прочитает Ася Казанцева, лауреат премии “Просветитель” и автор книги “Кто бы мог подумать: как мозг заставляет нас делать глупости”, вышедшей в издательстве Corpus.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30.
- Когда: 5 февраля
- Что: лекция, в ходе которой будут развенчаны мифы в области психологических экспериметов
- Кто: Ася Казанцева
- Кому смотреть: тем, кто любит докапываться до истины и развенчивать мифы