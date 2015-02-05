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05 февраля 2015, 10:20

Лекция онлайн: вся правда о психологических экспериментах XX века

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Фото: предоставлено организаторами

5 февраля, в четверг, в Лектории Политехнического музея пройдет лекция “Знаменитые психологические эксперименты: что было на самом деле?”.

Некоторые эксперименты, проводимые в XX веке, стали настолько известными благодаря усилиям журналистов, что совсем перестали походить на правду, обросли мифами и легендами. Слушатели узнают, как на самом деле вели себя голуби Скиннера, крыса с педалью для удовольствия и узнают всю правду о героях других околонаучных мифов.

Лекцию прочитает Ася Казанцева, лауреат премии “Просветитель” и автор книги “Кто бы мог подумать: как мозг заставляет нас делать глупости”, вышедшей в издательстве Corpus.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30.

  • Когда: 5 февраля
  • Что: лекция, в ходе которой будут развенчаны мифы в области психологических экспериметов
  • Кто: Ася Казанцева
  • Кому смотреть: тем, кто любит докапываться до истины и развенчивать мифы
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