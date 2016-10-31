M24.ru покажет, что ждет город в "Ночь искусств"

1 ноября в ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная ежегодной культурной акции "Ночь искусств", запланированной на 4 ноября.

О подготовке 200 площадок, программе бесплатных мероприятий и участниках расскажут:

заместитель министра культуры РФ Александр Журавский;

руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Елена Кожемякина;

генеральный директор музейного объединения "Музей Москвы" Алина Сапрыкина;

заслуженный артист России, преподаватель школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 1 ноября в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.