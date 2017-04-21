Форма поиска по сайту

21 апреля 2017, 13:58

"Москва онлайн" покажет выпускные спектакли театральной школы Seasons of life

26 апреля в пространстве "Куб" на дизайн-заводе Flacon пройдут выпускные спектакли театральной школы Seasons of life. Начинающая группа прочитает стихи современного поэта Федора Сваровского. Продолжающая порадует гостей постановкой, созданной по книге английского режиссера Питера Брука "Пустое пространство". Старшая группа покажет поэтический спектакль на стихи и прозу Полины Барсковой "Кофейня в BERKELEY". На мероприятии будут присутствовать педагоги выпускников – Виктор Алферов, Лия Возлюбленная и Федор Степанов.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 26 апреля в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
прямые трансляции Seasons of Life Москва онлайн дизайн-завод Flacon Москва онлайн: спектакли театры трансляции из Flacona смотреть онлайн на m24.ru

