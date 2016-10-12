Форма поиска по сайту

12 октября 2016, 10:34

События

М24.ru покажет, как в России защищают права человека

12 октября в 12:30 в пресс-центре Агентства "Москва" состоится пресс-конференция "Социальная роль и инновации общественных некоммерческих организаций в защите прав и свобод человека".

Речь пойдет о взаимодействии института уполномоченного по правам человека с общественными некоммерческими организациями, органами исполнительной и законодательной власти в сфере правозащитной деятельности.

Обновление системы общественного контроля за соблюдением прав и свобод человека обсудят:

  • уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева;
  • уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович;
  • президент Московской торгово-промышленной палаты, депутат Московской городской думы Владимир Платонов;
  • общественный деятель, журналист, член Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека Мария Арбатова;
  • актер, телеведущий, певец, заслуженный артист России Александр Олешко.

Мероприятие приурочено к началу работы межрегионального форума "Социальная роль и инновации общественных некоммерческих организаций в защите прав и свобод человека".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 12 октября в 12:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

