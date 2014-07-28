Московские улицы проверят на предмет незаконной торговли

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С 1 августа в власти Москвы проинспектируют улицы на предмет незаконной торговли, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Проверки пройдут в рамках месячника "Город без несанкционированной торговли", который проведет департамент торговли и услуг.

Отмечается, что помимо пресечения незаконной коммерции, акция направлена на то, чтобы призвать москвичей активно сообщать органам власти о подобных случаях.

Особое внимание во время проверок уделят улицам и площадям возле станций метро, подземным пешеходным переходам и транспортно-пересадочным узлам.

В рамках месячника будут проходить профилактические мероприятия с участием префектур административных округов города Москвы, департамента транспорта, ГБУ "Гормост", ОАТИ, а также столичных полицейских.



Добавим, что административный штраф несанкционированную торговлю для граждан составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 200 тысяч рублей. Кроме того, при повторном нарушении гражданам придется заплатить 5 тысяч рублей, а должностным лицам - 50 тысяч рублей. Юрлицам в этом случае грозит штраф в полмиллиона рублей рублей.

Ранее департамент торговли и услуг предложил отбирать товар у нелегальных торговцев. В прошлом году в Москве было обнаружено более 250 точек несанкционированной торговли.

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