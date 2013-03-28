Правда или действие: где и как применяют детектор лжи

Фото: ИТАР-ТАСС

Претенденты на должность в префектуре Южного округа будут проходить проверку на детекторе лжи. С такой инициативой выступил префект ЮАО Георгий Смолеевский.

Это связано с недавними коррупционными скандалами – сотрудники префектуры были пойманы на взятке.

Сетевое издание M24.ru выясняет, кто еще должен будет пройти тест на полиграфе, для чего это нужно и кто придумал узнавать правду с помощью электроники.

На сегодня детекторы лжи уже применяют при приеме на работу в Следственный комитет. Кроме того, применять детекторы скоро будут и в полиции: будущих блюстителей закона проверят на привязанность к алкоголю и наркотикам. Несмотря на то что тестирование возможно только с разрешения кандидата, оно будет обязательным.

Еще одна силовая структура будет "чистить ряды" с помощью полиграфа: ФСИН проверит всех своих руководителей. Тест коснется как заместителей начальников отдела, так и главы аппарата начальника службы.

Проверка ФСИН также будет добровольной и коснется сотрудников главной инспекции уголовно-исполнительной системы, главной контрольно-ревизионной инспекции и контрольного органа по личному составу.

Не избегут теста и солдаты-срочники, которых определили в РВСН. Среди ракетчиков будут выявлять наркоманов с помощью алкотестеров и детекторов лжи. Полиграфы помогут выявить и криминальные элементы биографии.

Под проверку могут попасть и сотрудники ФСБ: кадровая служба чекистов будет узнавать, не состоит ли кандидат в какой-либо партии и какие у него политические взгляды.

К слову, еще дальше пошли в Молдавии – там будут проверять судей. Там же решили четко регламентировать имущество, которое может иметь представитель закона. При этом не известно, будут ли проверять на полиграфе честность изложенных данных об имуществе судьи.

Сейчас многие частные компании устраивают проверки для своих сотрудников. Причин для этого несколько: кража в фирме, проверка данных биографии, благонадежность работника, его пристрастие к азартным играм и связи с криминалом.

Стоит такая проверка, кстати, 3-5 тысяч рублей (за одного сотрудника), а сам инструмент – от 100 тысяч рублей.

В настоящее время детектор лжи – это ноутбук, блок сенсоров и набор датчиков, передающих информацию о дыхании, сердечно-сосудистой активности и электрическом сопротивлении кожи.

Однако раньше ложь выявляли с помощью подручных предметов – так, в Китае подозреваемый набирал в рот горсть риса и выслушивал обвинение. Если зерна оставались сухими, то вина становилась доказанной – слюноотделение приостанавливается из-за страха разоблачения.

А в Африке было принято передавать по кругу хрупкое птичье яйцо. Считалось, что тот, кто виноват в каком-либо преступлении, раздавит его.

Первым рукотворным инструментом для выявления лжи стал плетизмограф – прибор для измерения пульса и наполнения сосудов кровью.

Позже итальянский криминалист Чезаре Ломброзо в конце XIX века изобрел гидросфигмограф – устройство, которое выводило на бумагу изменения давления допрашиваемого.

Современные черты полиграф получил в 1921 году – его собрал сотрудник калифорнийской полиции Джон Ларсон.

Сергей Блохин