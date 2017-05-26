О проверке фильма "Матильда" попросили граждане – Поклонская

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что отправляла несколько обращений в компетентные органы по проверке фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает РИА "Новости".

"У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", – рассказала Поклонская.

Она также отметила, что проверки картины Алексея Учителя проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование фильма.