Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая 2017, 12:01

Безопасность

О проверке фильма "Матильда" попросили граждане – Поклонская

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что отправляла несколько обращений в компетентные органы по проверке фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает РИА "Новости".

"У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", – рассказала Поклонская.

Она также отметила, что проверки картины Алексея Учителя проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование фильма.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга начала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления.
Поводом послужил запрос депутата Госдумы Натальи Поклонской в СКР Александру Бастрыкину.

Кроме того, в отношении деятельности режиссера были проведены проверки из-за возможных оскорблений чувств верующих.
До этого она дважды требовала проверить фильм на экстремизм.

проверки Алексей Учитель Наталья Поклонская фильм Матильда новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика