14 мая 2017, 18:53

Безопасность

СК начал проверку по факту падения ребенка в канализационный люк в ВАО

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Следственный комитет России по Москве начал проверку, после того как несовершеннолетняя москвичка получила травмы при падении в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Инцидент произошел на востоке столицы, около жилых домов на Сиреневом бульваре. Уточняется, что в результате падения девочка травмировала ноги. Ее доставили в одну из городских больниц, где медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Сотрудники СК приступили к выяснению обстоятельства произошедшего и опросу свидетелей. Подчеркивается, что по результатам проверки следователи определят степень вины лиц, которые несут ответственность за техническое обслуживание территории, где произошло ЧП.

