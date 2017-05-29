Столичная прокуратура проведет проверку в связи с разрушительным ураганом

Москвичи сообщают о последствиях урагана в разных районах столицы

Прокуратура Москвы проведет проверку в связи с гибелью людей во время урагана в городе, сообщает "Интерфакс".

Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, участвовать в мероприятиях также будет департамент природопользования и охраны окружающей среды, а также департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Число жертв урагана, прошедшего в столице 29 мая, по предварительным данным, составило 11 человек. В частности, от упавшего дерева на ВДНХ погибла девушка, две женщины скончались при падении деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе, а на Ломоносовском проспекте дерево упало на мужчину.

Кроме того, насмерть придавило человека в районе площади Джавахарлала Неру, а на Кировоградской улице ураган вырвал остановку и отбросил ее на прохожих, один человек погиб.