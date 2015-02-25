Форма поиска по сайту

Движение на Новозаводской улице перекрыто из-за провала грунта

На Новозаводской улице просел грунт

На улице Новозаводская на западе столицы произошел провал грунта, сообщил Агентству "Москва" источник в аварийных службах.

Авария произошла рядом с домом № 23. Размер провала составил 3 на 5 метров, глубина - 50 сантиметров. В данный момент на улице перекрыто движение транспорта. На место выехали аварийные службы города.

Как отмечает департамент транспорта, движение городских автобусов по улице осуществляется в штатном режиме.

Отметим, автобусы №№6, 155 и 294 временно курсировали по измененным маршрутам 2 и 3 февраля. Причиной стала яма на проезжей части возле дома 3 по 4-й Магистральной улице

