Грунт провалился под машиной на северо-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Смольский

На северо-востоке столицы под легковым автомобилем просел грунт. Случилось это в районе дома №4 на Северном бульваре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, площадь провала составила 1 квадратный метр. Пострадавших в результате инцидента нет.

Отметим, что это не первый подобный случай за сегодняшний день. На пересечении улиц Балчуг и Болотной также обвалился грунт. Площадь провала – два квадратных метра, глубина – полтора метра. По данным аварийных служб, есть угроза дальнейшего обрушения. По улице Балчуг была перекрыта одна полоса.

В начале сентября на юге Москвы также произошел обвал грунта. ЧП произошло на съезде с внутренней стороны МКАД на Каширское шоссе в сторону области. Авария произошла около 5.00 во время дорожных работ.