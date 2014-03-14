Деревянные дома Москвы начнут покрывать огнестойким гелем

Фото: ИТАР-ТАСС

Деревянные дома, которых особенно много в Новой Москве, будут покрывать огнестойким гелем. Вещество помогает не допустить возгорания благодаря своим теплоемким свойствам, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Гель готовится по особой технологии: огнестойкий порошок разводят в воде, после чего образуется гелеобразное вещество. Покрытые им деревянные дома не смогут загореться. В случае пожара в одном из домов, расположенные рядом деревянные строения будут обрызгивать гелем.

В ближайшее время канистры с огнестойким порошком поступят на вооружение пожарных подразделений столицы.

В частности, использовать гель предлагается при ветреной погоде, когда огонь может быстро перекинуться с одного здания на другие.

После высыхания гель снова становится порошком и осыпается. Он безвреден для окружающей среды.