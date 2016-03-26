На Крымском Валу прорвало трубу с холодной водой

В центре Москвы прорвало трубу с холодной водой

На Крымском Валу произошел прорыв трубы холодного водоснабжения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Коммунальная авария возникла рядом с домом № 10. По словам собеседника агентства, вода вытекает на проезжую часть, бьет фонтан. Также образовался провал грунта на площади 5 квадратных метров.

В столичном управлении МЧС сообщили, что ведомство получало информацию о прорыве по указанному адресу. "На месте работают коммунальные службы, помощь спасателей в настоящий момент не требуется", – пояснили в ЦУКС.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы подтвердили информацию о прорыве трубы, отметив, что отключения потребителей не произошло. Движение автотранспорта, по предварительным данным, также не перекрывалось.

Напомним, 17 марта на перекрестке Софийской набережной и улицы Серафимовича произошло повреждение теплотрассы. В результате аварии под Большим Каменным мостом образовалась лужа кипятка.

Движение по набережной было затруднено. Также были введены изменения в движении городского пассажирского транспорта.