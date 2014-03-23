Поиски пропавшего лодочника в Подмосковье завершены

Поиски пропавшего мужчины в Подмосковье завершены

Поиски пропавшего лодочника в Подмосковье на сегодня завершены. Завтра утром они возобновятся, информирует телеканал "Москва 24".

Напомним, ранее сообщалось, что четверо москвичей отправились по реке Парха в надувной лодке. В районе поселка Володарского она не прошла опасный участок и перевернулась. Один погиб, двоим удалось спастись. Помогли им в этом местные жители.

В поисках четвертого человека были задействованы 60 спасателей и водолазов. Они уже совершили шесть погружений, но пока безрезультатно.

На лодке по реке Пахре Олег Николаев, Андрей Полетаев, Тихон Нахалов и Андрей Мосин сплавлялись не в первый раз. На своих страничках в соцсетях они выкладывали видео и фотографии. Последняя - вчера около трех часов дня. Снимок сделан из лодки.

Спасатели нашли и видео, на котором видны последние минуты трагедии. Местные жители уверяют, таких случаев на их реке еще не было. Говорят, туристы не были знакомы с особенностями этого участка.