Останки пропавшего российского священника нашли в Израиле

Фото: AP/Nasser Shiyoukhi

Останки русского православного священника, пропавшего в Иерусалиме четыре года назад, обнаружила полиция. Об этом сообщает РИА Новости.

Их нашли в конце апреля в районе арабской деревне под Иерусалимом – Хизме. То, что останки принадлежат именно Василию Варламову установила судебно-медицинская экспертиза на основании анализа ДНК.

Полиция отмечает, что смерть нижегородского священника не была насильственной.

Отец Василий пропал в августе 2013 года во время израильской поездки со своей семьей. По словам родных, он вышел на прогулку из гостиницы и не вернулся.