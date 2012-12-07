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ЧП

07 декабря 2012, 21:54

В Москве пропал еще один ребенок

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В Москве пропал еще один ребенок

В Москве пропал еще один ребенок. Днем 7 декабря из дома в Зеленограде ушел и не вернулся 11-летний Артем Беляков. Мальчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он плохо ориентируется в пространстве и быстро теряется в незнакомой местности.

"Ребенок уже неоднократно уходил из дома. Он плохо ориентируется в пространстве и быстро теряется в незнакомой местности", - сообщили в пресс-службе УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве.

Пропавший был одет в бежевую куртку, черные джинсы и коричневые ботинки на липучках. Рост ребенка 1 метр 50 сантиметров, волосы русые, глаза серые. Особые приметы – лопоухость.

Сейчас Артема ищет весь личный состав зеленоградской полиции. Всех, кто располагает информацией о пропавшем ребенке, просьба сообщить по телефонам 8 (499) 731-00-46, (499) 710-01-20, (499) 731-08-32, (499) 731-10-70, (499) 710-01-22 или 02.

Ранее сообщалось об исчезновении девятилетнего Игната Оглезнева, который ушел из дома 3 декабря. Спустя несколько дней ребенка обнаружили в квартире незнакомой женщины.

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