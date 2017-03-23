Еще семь промзон реорганизуют в столице

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Столичные власти планируют реорганизовать еще семь городских промзон, сообщает информационная служба Стройкомплекса.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, соответствующие проекты утвердят уже в 2017 году. "По всем этим территориям уже есть инвестор", – добавил он.

В настоящее время площадь промзон в границах "старой" Москвы достигает 18,8 тысячи гектар. Левкин подчеркнул высокий потенциал этих территорий и их значимость для столичного градостроительства. На месте ныне запущенных зон появятся современные кварталы со развитой социальной и транспортной инфраструктурой, пояснил он.

Решение о том, как проводить реорганизацию – полностью или частично, а также какие объекты можно сохранить, зависит от потребностей прилегающих к промзоне районов. Обновленная территория бывшей промзоны, по замыслу городских властей, должна компенсировать нехватку в этих районах социальных объектов, озелененных территорий, парковок или рабочих мест.

Ранее заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил о том, что реорганизационные работы стартовали более чем на 20 промышленных площадках, включая промзоны "ЗИЛ" "Серп и Молот" , "Ленино", "Перово", "Верхние котлы", а также территорию бывшего аэродрома в Тушине.

По словам Хуснуллина, часть промзон реорганизуют полностью, на других сохранят производственную деятельность.

