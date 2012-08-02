"Вечерняя Москва": четверг, 2 августа 2012 года

Промзона станет новым районом

Превратить промзону "Руднево" в полноценный городской район планируют столичные власти. В состав нового района войдет Некрасовка, а еще о нем известно, что здесь появится автовокзал с транспортно-пересадочным узлом. Власти надеются, что благодаря ему удастся поправить очень непростую транспортную ситуацию в Выхино и немного разгрузить автовокзал на Щелковской. Кроме того, ранее говорилось о намерении города провести сюда метро.

Полиция ищет портных для нового обмундирования

МВД России отказалось от услуг ОАО "ШвейПром", которое должно было поставить ведомству комплекты нового обмундирования. Контракт на сумму 3,9 миллиарда рублей, заключенный весной этого года, расторгнут на днях Арбитражным судом Москвы по иску ведомства. Сообщается, что компания не представила госзаказчику обеспечения исполнения контракта на пошив формы. Сейчас министерство повторно разместило заказ на изготовление формы.

Школы примут всех желающих

Накануне, ровно за месяц до начала учебного года, в столичных школах начался прием в первые классы детей, не зарегистрированных на закрепленной за учебным заведением территории. Об этом журналистам сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. "Вы можете прийти в любую школу после 1 августа, — сказал он. — Если там остались вакантные места, то вам их предоставят".

Трубкозуб и белый кенгуру поселились под Троицком

В Новой Москве открылся Экзотикпарк — первый крупный зоопарк и парк развлечений на присоединенных территориях. В его коллекции есть трубкозубы — редкие животные с телом муравьеда, ушами зайца и хвостом кенгуру. Новый зоопарк работает совсем недавно, поэтому о нем знают пока немногие: о нужном повороте сообщает неприметный указатель. Парк занимает около 8 гектаров, и предполагается, что на них разместятся около 2 тысяч животных со всего мира.

Город нашел 113 участков для строительства детских садов

Вчера в департаменте земельных ресурсов Москвы "Вечерке" сообщили, что сейчас рассматривается 113 свободных от обременений земельных участков под размещение детских садов. По словам сотрудника пресс-службы департамента, "за первое полугодие оформлено 76 земельных участков под строительство дошкольных образовательных учреждений за счет средств бюджета города". Помимо оформления земельно-правовых отношений, совместно с другими городскими структурами сейчас подбираются новые участки для размещения детских садов.

"Вечерняя Москва", четверг, 2 августа