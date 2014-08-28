Семейная пара пойдет под суд за избиение до смерти годовалой дочери

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Головинский суд Москвы рассмотрит уголовное дело 21-летней Натальи Павловой и 21-летнего Вячеслава Павлова, обвиняемых в избиении своей дочери, сообщает в четверг, 28 августа, пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, с 24 августа по 3 сентября 2013 года молодая пара в квартире дома №12 по улице Онежская избивали годовалую дочь. 9 сентября 2013 года девочка от полученных травм скончалась в реанимационном отделении Тушинской детской клинической больницы.

По словам молодоженов, ребенок мешал им строить совместную жизнь и планы на будущее. Судебная экспертиза выявила у мужчины хроническое психическое расстройство, а его супругу эксперты признали вменяемой.

Уголовное дело по обвинению матери суд рассмотрит по существу, в отношении отца - для применения принудительного лечения.

В настоящее время супружеская пара находится под стражей. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.