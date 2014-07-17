Усадьбу XIX века на Большой Ордынке снесли незаконно - прокуратура

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Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту сноса усадьбы XIX века на улице Большая Ордынка, сообщает в четверг, 17 июля, пресс-служба ведомства.

По результатам проверки информации, которая ранее была опубликована в СМИ, о сносе объекта культурного наследия "Городская усадьба XIX века - Главный дом (деревянный)", выяснилось, что здание было снесено незаконно.

Отметим, что дом на Большой Ордынке был поставлен под госохрану как объект культурного наследия. Здание было построено в 1817 году по заказу штабс-капитана Демидова в качестве главного дома (деревянного).

Оно находилось в собственности компании "Золотая Орда", с которым было оформлено обязательство, предусматривающее сохранение объекта.

Собственник разработал и согласовал с департаментом культурного наследия проект реставрации здания, которым предусмотрены работы по восстановлению и ремонту, также были выданы разрешения на проведение работ.

При получении разрешения на реставрацию в Мосгорнаследие был представлен договор авторского надзора, заключенный между компанией "Золотая Орда" с имеющим соответствующую лицензию ООО "Проектно-строительная компания "Рекон". Подрядчиком, осуществляющим работы, является компания "ПСК "Китос". Несмотря на это здание было снесено.

В связи с этим Замоскворецкий межрайонный прокурор столицы внес представления в адрес руководителей компаний "Золотая Орда" и "ПСК "Китос". По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение объектов культурного наследия".

В настоящее время расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.