04 марта 2015, 13:25

Безопасность

Педагогов школы в Тушине наказали за то, что ученик выстрелил в одноклассницу

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В общеобразовательной школе в Тушине шестерых педагогов наказали после того, как ученик выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на уроке физкультуры 3 февраля. 15-летний восьмиклассник воспользовался невнимательностью учителя и выстрелил в одноклассницу из принесенного педагогом пневматического пистолета. В результате девочка получила ушиб правого плеча.

Администрация школы не уведомила о произошедшем территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. После проведенной прокурорской проверки 6 должностным лицам вынесли выговоры и замечания.

Заместителя директора школы освободили от исполнения обязанностей руководителя структурного подразделения. Обязанности классного руководителя класса, где произошел инцидент, возложены на другого сотрудника.

прокуратура Москвы школы стрельба пневматика чп

