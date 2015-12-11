В технополисе "Москва" работают 38 высокотехнологичных компаний

Фото: пресс-служба технополиса "Москва
Сергей Собянин принял участие в открытии современного производства оптических модулей высокоскоростной оптоволоконной связи, которое запускает компания NeoPhotonics на территории технополиса "Москва", сообщает пресс-служба департамента городского имущества.
Компания NeoPhotonics заполнит 45 рабочих мест. Ее продукция будет производиться по заказу "Роснано", которая в настоящее время ведет собственное производство интегральных схем в коммуникационной сфере.
По словам мэра, за последние полгода на территории технополиса открыто 10 новых производств, в том числе производства медицинского оборудования, биотехнологии, IT-технологии, технологии связи.
"Хорошо, что эти производства не только инновационные, они не имеют аналогов в России и во многом являются импортозамещением. Это актуально в сегодняшний период", – подчеркнул он.
Сергей Собянин уточнил, что почти все площадки технополиса уже заполнены арендаторами. В инновационные производства вложено более 500 миллионов долларов.
Технополис "Москва" объединил 38 высокотехнологичных производств, на которых трудятся около 1,5 тысячи высококвалифицированных специалистов. Большая часть площадок технополиса уже занята. Компании-арендаторы пользуются всеми преимуществами специальной инфраструктуру технополиса и получают налоговые преференции. Фактические инвестиции в развитии производства в технополисе достигли девяти миллиардов рублей.
Напомним, компании, подающие заявки на работу в технополисе, должны отвечать соответствующим требованиям. Приоритет отдается представителям нанотехнологичных отраслей, кампаниям, разрабатывающим современные материалы и медицинское оборудование, ведущим исследования в сферах биофармацевтики, микроэлектроники, робототехники, коммуникационных технологий, автоматизации и других высокотехнологичных производств.