В технополисе "Москва" открыто производство оптических модулей

Фото: пресс-служба технополиса "Москва"

На территории технополиса "Москва" компанией NeoPhotonics запущено производство оптических модулей для построения высокоскоростных оптоволоконных сетей связи, сообщает Агентство "Москва".

По словам зампредседателя правительства России Аркадия Дворковича, который принял участие в церемонии открытия, на производстве будут создаваться самые современные технологические продукты: чипы, сплиттеры (пассивное сетевое оборудование, используются для деления оптического сигнала), которые используются в телекоммуникациях, для обеспечении систем связи.

Он добавил, что в результате запуска производства компания NeoPhotonics может стать одним из лидеров рынка. "Мы рассчитываем, что качество будет таким, которое позволит это сделать", – отметил Дворкович.

По словам Анатолия Чубайса, председателя правления "Роснано", портфельной компанией которой является NeoPhotonics, инвестиции в производство на данный момент составили 15 миллионов долларов. В ближайшее время их планируется увеличить как минимум вдвое.

Он также сообщил, что на первом этапе создано производство сплиттеров. "На следующем этапе планируется производство трансмиттеров, которые преобразуют электронный сигнал в оптический. Мы думаем, что до конца будущего года мы пройдем этап строительства второй очереди и нарастим то, что уже работает", – уточнил Чубайс.

На новом производстве компания NeoPhotonics создаст 45 рабочих мест, из которых – 10 специалистов в подразделении R&D и более чем 30 рабочих мест в производственном сегменте. Предполагается, что одним из покупателей продукции NeoPhotonics станет компания "Ростелеком".