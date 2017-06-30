Виновный в смерти семерых человек водитель получил 4 года тюрьмы

Фото: ТАСС/Александр Тарасенков

Суд признал виновным водителя грузовика, 33-летнего Алексей Сарайкина, в совершении ДТП под Саратовом. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

В качестве наказания обвиняемый должен провести четыре года в колонии-поселении. Его также лишили права управлять автомобилем на два года.

В январе Сарайкин ехал на фуре Volvo неподалеку от села Тарумовка в Саратовской области. Он выехал на встречную полосу и врезался в минивен, который от столкновения улетел в кювет. В автомобиле находились семеро граждан СНГ: выходцы из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Все они погибли в результате аварии. Водитель грузовика полностью признал свою вину.