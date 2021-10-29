Юрист рассказал, законно ли обыскали пассажиров рейса Москва – Сочи из-за пледа

В субботу, 23 октября, пассажиров авиакомпании NordStar на рейсе Москва – Сочи обыскали из-за пропажи пледа в бизнес-классе, который позднее нашли в салоне. По словам людей, их задержали в самолете на полчаса. Разгневанный ситуацией клиент компании Николай Ковтун сообщил, что уже пожаловался в прокуратуру, несмотря на принесенные ему извинения. Рассказываем подробности и выясняем, законен ли был обыск.



"Доказываешь, что не верблюд"

Пассажир авиакомпании NordStar Николай Ковтун рассказал Москве 24, что 23 октября на рейсе Y7-1031 по прилете из Домодедово в Сочи его и всех пассажиров обыскали полицейские в присутствии бортпроводниц. Причиной послужил пропавший плед из бизнес-класса.





Николай Ковтун пассажир рейса Москва – Сочи Было объявление на посадке от стюардессы: "Уважаемые пассажиры, кто взял плед из бизнес-класса, пожалуйста, положите его на кресло". А дальше обыск, все. При мне никто дополнительно ничего не объяснял.

Мужчина добавил, что пассажиры, включая детей, полчаса не могли покинуть самолет. По его словам, всех обыскали полицейские в присутствии стюардесс.

"Они заглядывали, и полицейские, и проводники. Начали с одного, и все уже знали, что их ждет, – показывали вещи, чтобы выйти поскорее. Открываешь сумку, рюкзак, они туда смотрят, нет ли внутри пледа. Доказываешь, что не верблюд, что не спер плед. При этом полицейские не представились даже по моему требованию", – рассказал разгневанный пассажир.

По его словам, в итоге плед нашли на одном из кресел экономкласса. Правда, сам пассажир в этот момент уже покинул самолет. В авиакомпании извинились перед мужчиной, однако это не изменило его позицию. Ковтун заявил, что уже подал жалобу в прокуратуру по электронной почте. При этом он еще не получил ответной реакции ведомства.

"Мне не нужны компенсации, я не за свою шкуру пекусь. И извинения не нужны. Главное, чтобы подобного не повторялось. Да, скорее всего, кто-то спер плед, а после объявления тихо положил его на место. На свое или случайное. Но это не повод для такого унизительного обыска", – заявил Ковтун.

Он добавил, что гораздо эффективнее был бы коллективный иск к авиакомпании, но сам не собирается искать других пассажиров. При этом если они захотят присоединиться к его жалобе, то могут написать ему в соцсети "ВКонтакте", заключил пассажир.



Пассажир рейса Москва – Сочи пожаловался в прокуратуру на обыски в самолете

Действовали по регламенту

В NordStar Москве 24 подтвердили, что на рейсе Москва – Сочи действительно пропал плед. При этом отмечается, что экипаж действовал по регламенту авиакомпании.





Полина Чернова пресс-секретарь NordStar Бортпроводниками были приняты все меры по поиску недостающего имущества, дважды проводилось оповещение по салону. О данной ситуации было сообщено сотрудникам полиции в аэропорту прилета.

По словам Черновой, решение провести визуальный осмотр ручной клади при выходе из самолета приняли полицейские.

"Визуальный осмотр ручной клади проводился сотрудниками полиции без участия экипажа в соответствии с полномочиями, которые предоставлены органам полиции действующим законодательством России. Это заняло не более 15 минут. В результате действий полиции плед был найден", – уточнила пресс-секретарь NordStar.

Она добавила, что большая часть пассажиров отнеслась с пониманием к ситуации. Более того, сотрудники авиакомпании принесли свои извинения каждому пассажиру на выходе из самолета, заключили в NordStar.



Досмотр по закону?

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 отметил, что в подобной ситуации досматривать личные вещи пассажиров имеют право только сотрудники полиции. У бортпроводников таких полномочий нет, отметил он.

По словам эксперта, досмотреть ручную кладь полицейские могут как в добровольном, так и в принудительном порядке. Однако ни одно из этих действий невозможно, если не было подано заявление о краже, подчеркнул Воробьев.

"Добровольно это происходит только с согласия владельца вещей. В этом случае даже нет необходимости в письменном подтверждении. Досмотр в принудительном порядке проводится только в присутствии понятых и с составлением протокола. Либо с применением видеофиксации", – рассказал Воробьев.

При принудительном досмотре полицейский обязан вручить владельцу вещей копию протокола, обращает внимание юрист. Воробьев отметил, что при добровольном порядке досмотра пассажир не имеет право на компенсацию за предоставленные неудобства, так как действия сотрудников полиции законны. При принудительной проверке вещей владелец может компенсировать вред, если процедура была проведена с нарушениями, уточнил эксперт.





Василий Воробьев юрист Нарушением порядка считается отсутствие заявления о краже. Без него не к чему приложить протокол досмотра. Нарушением является и принудительная проверка без понятых или видеофиксации. Кроме того, оспорить процедуру можно, если протокол не составлен или заполнен, но позднее.

Юрист рассказал, что перед досмотром сотрудник полиции обязан представиться и показать свое удостоверение. Если он этого не сделал, владелец вещей имеет право их не показывать, резюмировал Воробьев.





Носатов Иван, Камзин Никита