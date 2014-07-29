Двухлетний ребенок погиб в Мытищах, выпав с 4-го этажа

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В подмосковных Мытищах двухлетний ребенок, оставленный без присмотра, погиб, выпав из окна 4 этажа, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Во вторник, 29 июля, в одном из домов на Олимпийском проспекте в Мытищах из окна выпал мальчик двух лет", - уточнили в пресс-службе.

В момент происшествия в квартире находились сам мальчик, его сестра-близнец, мать и бабушка. Ребенка оставили без присмотра на кухне, где он по дивану и добрался до окна. Дело передано в Следственный комитет.